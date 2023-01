EEUU | Casa Blanca declara desastre por tormentas en tres condados más de California

El presidente Joe Biden agregó hoy tres condados más de California a la declaración de desastre mayor por las tormentas que azotaron el estado, a donde viajará mañana para ver personalmente los estragos que ya dejan 19 muertos, informó el gobernador Gavin Newsom.

Los condados de Monterey, San Luis Obispo y Santa Bárbara fueron incluidos en la Declaración Presidencial de Desastre Mayor, lo que permite a los residentes de los condados incluidos que sufrieron daños o pérdidas a causa de las tormentas ser elegibles para solicitar asistencia federal.

El pasado fin de semana la Casa Blanca había declarado desastre mayor en los condados de Merced, Sacramento y Santa Cruz.

Newsom no descartó que otros condados afectados puedan incluirse en la declaración de desastre a medida que se evalúe el alcance de los daños.

Thank you, @POTUS for having the back of Californians as we continue to be impacted by intense winter storms.

Serious winds and rain are still anticipated throughout the state. Stay safe and remain vigilant. https://t.co/V2DcoKuv0U

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 15, 2023