La Universidad Central de Venezuela (UCV) realizará elecciones rectorales luego de 14 años, sin embargo, pues este miércoles las autoridades acordaron elegir a sus sucesores.

Asimismo, Viva la UCV señaló que la universidad realizará las elecciones rectorales el 26 de mayo de 2023.

En dichas votaciones elegirán a las autoridades universitarias como decanos y representantes profesorales.

Viva la UCV aseguró que la primera vuelta será el 26 de mayo y la segunda vuelta el 2 de junio del presente año.

Mientras, el consejo decidió que las elecciones del Gobierno (autoridades universitarias) y cogobierno (los representantes profesorales) se harán en un solo proceso.

Además, la UCV aseveró que aún no ha decidido si la elección se realizará con lectores ópticos o con el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

García Arocha en contra elecciones rectorales de la UCV

Por otra parte, Runrunes señaló que el 25 de enero se sabrá si el proceso contará la con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), algo con lo que García-Arocha está en desacuerdo.

“Me he cuidado de no dar las nóminas al gobierno de turno y no me voy a autoflagelar (…) Este es un proceso que debe ser hecho por la universidad. Nosotros estamos al servicio del país, no de ningún gobierno”, dijo.

La última vez que se llevó a cabo este proceso para elegir autoridades en la universidad fue hace 15 años.

“Dimos una demostración de fuerza, valentía y lucha. Son 14 años al frente del rectorado de la UCV y ya es tiempo de que yo me vaya”, dijo García-Arocha.