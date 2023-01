Amanda Dudamel: «Me siento ganadora»

Amanda Dudamel Newman, la flamante primera finalista del Miss Universo 2022 conversó con la periodista Shirley Varnagy, para Circuito Onda sobre su experiencia durante la ceremonia final del certamen que dejó a los venezolanos orgullosos de su impecable representación.La joven de 23 años tiene ahora un futuro prometedor y no lamenta el hecho de no haberse coronado en la noche final porque considera que «lo importante era disfrutarme el concurso y ser natural», cosas que pudo lograr con éxito durante su estadía en New Orleans.«Todo lo que hice valió la pena, no siento que haya faltado nada» dijo la Miss Venezuela y resaltó que «la belleza es subjetiva y es por eso que todas estábamos en manos del jurado».Amanda comentó que, a pesar de no llevarse la corona, «se siente ganadora» porque siento que dio todo, que no le quedó nada por dentro, la reacción «nos sorprendió a las dos» dijo.«Este era el plan de Dios» aseguró Dudamel y comentó que compartió muchísimo con Miss USA «es una niña muy enfocada, está participando desde hace bastantes años, deseaba obtener esa corona y la tiene bien merecida».La representante de Venezuela en el Miss Universo afirmó que «no se sabe cómo fue realizada la evaluación, seguramente la diferencia fue de milésimas».Con respecto a la participación de reinas venezolanas anteriores, Amanda destacó que ella «no quería simplemente hablar de una causa si no que se viera un respaldo de las acciones que se estaban tomando para hacerlas realidad».«El resultado final del Miss Universo es una suma de tu actitud, tu responsabilidad, el compartir con tus compañeras y con el equipo en general» dijo.Con información de MundoUR