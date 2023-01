Bono de Guerra Económica para los pensionados: lo que se sabe

1524618

Caracas.– Desde que el Gobierno anunció que pagaría el bono de Guerra Económica al personal activo y jubilado de la Administración pública este mes de enero, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) han exigido que se les cancele este beneficio también.

A pesar de que en principio el bono de Guerra Económica era solo asignado a los pensionados del IVSS, el pago de enero no se realizó de esta manera.

El monto a cancelar fue de 405,00 bolívares para los jubilados y 580,00 para el personal activo.

A través de redes sociales, los pensionados siguen esperando respuesta sobre la entrega del bono. Algunos se los mensajes que se leen son: “No recibí mi bono de guerra económica. Soy docente activa”, “Inexplicablemente me borraron la información institucional y no me ha llegado el bono”.

¿Nunca has recibido bonos del Sistema Patria? Aprende aquí cómo puedes hacerlo

Hasta la fecha, 19 de enero, no se lo ha cancelado el bono de Guerra Económica a los pensionados ni ha habido un anuncio oficial al respecto. En El Pitazo de informamos en claves lo que se sabe hasta ahora:

Las personas que hayan salido seleccionadas para recibir el bono les llegará un mensaje de texto por parte del número corto 3532 del Sistema Patria

En los grupos de pensionados de Telegram enviaron un mensaje la noche de este 19 de enero en el que dicen que manejan información, de manera extraoficial, de que el pago del bono de Guerra Económica para los pensionados se hará mañana viernes 20 de enero.

Destacaron que las personas que son jubilado o activo de la administración pública y ya recibieron el pago de este bono, no deben esperar que les llegue como pensionado, puesto que el Gobierno maneja una sola base de datos.

Asimismo, aconsejaron que “nadie se cree falsas expectativas y esperemos se concrete el pago”.

Redacción El PitazoEconomía

Redacción El PitazoEconomía