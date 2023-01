Diosdado Cabello presentará Ley Anti-ONG en la AN

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional (AN) chavista un proyecto de Ley Anti-ONG.

El anuncio lo hizo el chavista en su programa “Con el Mazo Dando”, que transmite Venezolana de Televisión.

Con esta ley buscan regular el financiamiento y funcionamiento de estas organizaciones.

“Vamos a presentarla la semana que viene ante la plenaria de la Asamblea Nacional, para ver de dónde viene toda esa plata, ya basta que conspiren contra el país a través de las ONG”, dijo.

Además, también señaló que es suficiente de que “a través de la ONG se conspire” contra los venezolanos. Aseguró que las ONG dependen “del imperialismo gringo».

En este sentido, añadió: «Nosotros vamos a revisar todo eso”.

Por otra parte, Cabello tomó la oportunidad de referirse a al diálogo que se lleva a cabo en México con la oposición. Este proceso se efectúa desde el año pasado.

Ante esto, expresó que “no vale la pena” retomar las negociaciones con la oposición hasta tanto no se consume la liberación de los fondos venezolanos en el exterior.

“La oposición no tiene palabra. Ya nosotros habíamos dicho algo similar el día lunes en la rueda de prensa, sentarnos a dialogar no vale la pena si ellos no son capaces de traer el dinero que deben poner, que se robaron”, dijo Cabello.

De igual forma, el funcionario chavista instó a la oposición a decirle “a sus amos que hagan algo” por devolver los activos venezolanos.