Elecciones en UCV para renovar sus autoridades serán el 26 de mayo

1524050

Caracas.- El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) aprobó, este miércoles 18 de enero, realizar sus elecciones para escoger a las nuevas autoridades, luego de 15 años sin llevar a cabo un proceso de este tipo.

Asimismo, se sugirió que la fecha de estos comicios para elegir a las autoridades, decanos y representantes profesorales ante el cogobierno se lleven a cabo el 26 de mayo de 2023; una decisión que se tomó de forma unánime. En caso de necesitarse una segunda vuelta, la misma sería para el 2 de junio.

Facultad de Medicina de la UCV desmiente cierre de posgrados por deserción estudiantil

Durante la sesión fue diferido el punto de si se pedirá o no la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) para llevar a cabo el proceso electoral dentro de la UCV.

Sobre la asistencia del CNE en el evento, la rectora Cecilia García Arocha manifestó su desacuerdo, aunque el tema, de igual manera, se discutirá el próximo 25 de enero.

Arocha se niega a compartir con el gobierno de Nicolás Maduro las nóminas de los estudiantes y maestros de la casa de estudios.

Humanitas Egresados rechaza sentencia del TSJ para impugnar resultados de elecciones en la UCV

«Me he cuidado de no dar las nóminas al gobierno de turno y no me voy a autoflagelar. Hemos propuesto que lo haga la universidad y sea autónoma, libre, plural y democrática», dijo a Unión Radio.

Arocha precisó que la decisión de aprobar las elecciones fue unánime y que la primera vuelta se realizará con un reglamento transitorio.

#AlMomento | Consejo Universitario UCV aprueba elecciones para elegir autoridades universitarias, decanos y representantes profesorales ante el cogobierno para el día 26 de mayo de 2023. Se difiere el punto si la elección se realiza con lectores ópticos o con apoyo del CNE. — Viva la UCV (@VivaLaUCV) January 18, 2023

Redacción El PitazoGran Caracas

Redacción El PitazoGran Caracas