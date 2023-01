España | ¡No lo vuelvas a hacer! Los 5 errores más graves (y comunes) al reservar una habitación de hotel

Organizar un viaje es toda una aventura previa a la que ya de por sí será el viajar, y sea cual sea el destino o el tiempo que vas a estar, necesitas un alojamiento en el que pasar la noche, siendo los hoteles el más utilizado en todo el mundo, aunque en los últimos años hay otras opciones que están creciendo en popularidad. Te contamos los errores más comunes al reservar una habitación de hotel y que tienes que evitar a toda costa ya que caer en ellos puede suponer una terrible experiencia con tu alojamiento.

Acertar con la elección del hotel es una de las principales preocupaciones de cualquier persona a la hora de viajar, y es que sin duda poder descansar cada noche de forma adecuada es clave para mejorar la experiencia, y por desgracia son muchos los factores que pueden hacer que tu elección hotelera sea terrible y tu viaje se convierta en una pesadilla.

Errores al reservar una habitación de hotel

Estética antes que ubicación

Muchas personas le dan más importancia a la estética de la habitación que a la ubicación del hotel, lo cual es un gravísimo error, ya que la ubicación debe ser lo más importante. De nada te vale tener una habitación preciosa si te queda lejos de la zona por la que te vas a mover, es preferible elegir una que sea menos bonita pero te garantice una buena ubicación.

No revisar la política de cancelación

Es muy habitual también hacer una reserva y con la prisa o la emoción no revisar la política de cancelación, lo cual te puede hacer perder dinero si por el motivo que sea necesitas cancelar pero no se permite hacerlo. Revisa siempre los requisitos en cada caso, normalmente hay diferentes opciones dentro de la misma habitación para que elijas más o menos flexibilidad según tus necesidades.

No comparar precios

Una vez que elijas una habitación y tengas claro que quieres que sea ese hotel, es recomendable comparar precios, por ejemplo en la propia web del hotel y en los diferentes buscadores, ya que los precios varían de unos a otros lugares y te puedes ahorrar una buena cantidad en algunos casos. También es posible que por el mismo importe en una página te incluyan determinados servicios que en otra no, como por ejemplo desayuno, entre otros.

No fijarse en los horarios de check in y check out

Cada hotel tiene sus propios horarios para la entrada y salida de huéspedes, aunque por ejemplo en España es habitual que las entradas (check in) sean a las 14h, mientras que el horario establecido para las salidas (check out) suele estar marcado a las 11. Antes de hacer la reserva revisa estos datos para saber que son compatibles con tus horarios, y en caso de que no lo sean comprueba si se pueden ampliar para adaptarlos a tus necesidades.

No comprobar si tienes correo de confirmación

Cada vez que realizas una reserva, sea cual sea el hotel o plataforma, debe llegarte un e-mail de confirmación con todos los datos de la misma. Nunca cierres la ventana de la reserva confirmada sin haber comprobado que ya tienes ese correo y que los datos son los mismos que habías reservado.