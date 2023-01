Fuerza Vecinal decidió con su dirigencia que participará en las elecciones primarias

(Ccs, 20.01.2023).- Fuerza Vecinal realizó su Primer Comité Político Nacional que contó con la participación de más de 23 alcaldes, concejales y cientos de líderes sociales de todo el país, con el objetivo de debatir con su estructura la participación en las próximas elecciones primarias.

El líder nacional de Fuerza Vecinal y alcalde de Baruta, Darwin González destacó que en medio de la crisis económica y social que se vive en el país, sólo con la participación electoral se logrará la construcción de la Venezuela que todos nos merecemos.

“Como demócratas tenemos muy claro que esa participación se expresa fundamentalmente en procesos electorales donde es el pueblo, a través del voto que elige a sus representantes para los distintos cargos. Hace pocos años donde algunos partidos políticos decidieron no participar, un grupo de dirigentes políticos decidimos no abandonar a la gente. El resultado de esa decisión fue que municipios emblemáticos del país como Urbaneja (Lecherías), El Hatillo, Baruta, Chacao, Los Salias, etc, quedaron por decisiones de los ciudadanos, en manos de la Alternativa Democrática. Yo les quiero decir que el resultado está a la vista”, enfatizó el alcalde de Baruta.

Al referirse a los próximos procesos electorales, el líder nacional de Fuerza Vecinal, Darwin González indicó “no sabemos cuándo específicamente serán las próximas elecciones, pero todos sabemos que serán importantes para el cambio que reclaman los venezolanos porque queremos paz, progreso, calidad de vida, salud, educación, servicios públicos que funcionen, dignidad, todo eso no los vamos a estar jugando en las próximas elecciones”.

En ese orden de ideas, el mandatario local de Baruta recalcó que “pongamos a Venezuela como prioridad sólo unidos lograremos el cambio que tanto deseamos y estoy seguro que es inminente. En nombre de Fuerza Vecinal y todos sus dirigentes, el cambio en Venezuela es indetenible”.

Acerca del candidato/a de la organización política que participará en las elecciones primarias, el líder nacional Darwin González aseguró “todavía esa decisión no la hemos tomado. Fuerza Vecinal cuenta con muchos hombres y mujeres que están capacitados para tomar las riendas y conducir a Venezuela por el rumbo del progreso”.

Por su parte, el alcalde del municipio Urbaneja (Lecherías) del estado Anzoátegui, Manuel Ferreira precisó “cuando salga nuestro candidato lo vamos a cuidar y proyectar para transformarlo en el próximo presidente de esta Venezuela maravillosa que cada uno de ustedes están construyendo. Fuerza Vecinal será un monstruo que entierre la vieja política y le dé felicidad todos los venezolanos”.

Además, el líder nacional y alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh expresó estar muy emocionado por el crecimiento de la organización en tan poco tiempo, “recuerdo hace dos años éramos pocos, enfrentándonos a muchas cosas, acusados de muchas cosas; pero entendimos que teníamos que unirnos para avanzar”.

“Nosotros hoy hemos decidido participar en las elecciones primarias, porque vamos a ganar y vamos a encarnar una nueva fuerza, un liderazgo, un compromiso con fe, con unión con esperanza con dignidad. Nosotros vamos hacer la nueva Fuerza que va salvar a Venezuela, créanme”, recalcó Sayegh.

El encuentro finalizó con las declaraciones del líder y alcalde de Chacao, Gustavo Duque quien agradeció a cada de uno de los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados por sumarse y confiar en esta organización política, “los que no creían eran los políticos, porque los vecinos creyeron desde el primer día en este gran proyecto que vino a sacudir la política en Venezuela. Nos tocó hacer política en el momento más duro, pero estamos hechos del tamaño del compromiso que se nos presenta y vamos a llegar a cada rincón de Venezuela, no podemos convertirnos en lo que criticamos durante años. Tenemos un país que rescatar”.

Posteriormente, durante el Comité Político Nacional de Fuerza Vecinal y debatiendo con los alcaldes, concejales y voceros de esta organización en todo el país se decidió que sí participarán en las elecciones primarias.

En esta actividad participaron los dirigentes y alcaldes Gustavo Duque, Elías Sayegh, Darwin González, Raziel Rodriguez, Josy Fernández, Manuel Ferreira, Morel Rodríguez, Rosalino Quintero, Yohanti Domínguez, Luis Alberto Pinto, Carlos «Valy» Marcano, Francisco Aguilar, el líder nacional David Uzcátegui, el secretario general de la organización, Máximo Sánchez, la coordinadora nacional de Fuerza Mujeres, Rosiris Toro, el dirigente gremial nacional Juan Carlos Sandoval; concejales y diputados legislativos y ante la Asamblea Nacional, Armando Machado, Morel Cardozo, Corina Rivero, Luis Fernando Guerra, Vanessa Robertazzo, Francisco Matheus, Orlando Messori y líderes de todo el país.