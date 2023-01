Perú | Antauro Humala: «Merino era superior, moralmente, a Vizcarra»

El expresidiario Antauro Humala señala que la asunción de Manuel Merino a la presidencia era constitucional.

El etnocacerista Antauro Humala, mediante una entrevista a un medio digital, conducido por el periodista Marco Sifuentes; dio a conocer sus opiniones respecto a diversos temas. Entre los temas abordados hace referencia al exmandatario Pedro Castillo, su opinión respecto a las marchas, la asunción de Manuel Merino a la presidencia en el 2020, entre otros.

Uno de los temas que más controversia generó en la entrevista fue el apoyo del etnocacerista a la sucesión constitucional de Manuel Merino para que asuma la presidencia. Esto, luego de que el Congreso vacara al expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Cabe señalar que el partido Unión por el Perú (UPP), que tiene entre sus líderes a Antauro Humala, votó a favor de la vacancia, colaborando con 12 votos.

«Yo ordené que votaran contra Vizcarra; porque para mí, Vizcarra es una reverenda mier**, igual que Toledo, igual que Kuczynski, igual que Ollanta, igual que García, igual que Fujimori… Yo considero que Merino era superior, moralmente, a Vizcarra, eso para mí está claro, desde la prisión», señaló Antauro.

«Para mí, la sucesión de Merino era constitucional, no hubo nada de golpismo. El golpismo fue impulsado por la revista Caretas, El Comercio, RPP, Willlax y por todos los que estaban en contra de Merino. Pero no hubo golpismo, era la sucesión constitucional. Y esa revuelta fue armada por RPP, CPN, por todas las radios, por el cuarto poder progobierno liberal. Entonces, para mí, Merino cometió un grave error al renunciar, yo creo que Merino era mejor que Vizcarra», agregó el expresidiario.

Como se sabe, luego de vacar con 105 votos a Martín Vizcarra, la presidencia de la República la asumió el titular del Congreso, que en ese entonces era Manuel Merino. Sin embargo, la ciudadanía, incentivada por partidos de izquierda, tomó esto como un juego de poderes donde el Legislativo se estaba imponiendo sobre el Ejecutivo. Ante la asunción de Merino empezaron a haber marchas violentas que dejaron como saldo la muerte de dos jóvenes. Luego de este suceso, Manuel Merino renuncia a la presidencia y posteriormente la asume Franscico Sagasti.

Asimismo, Humala indicó que las marchas en contra del expresidente Manuel Merino no tenían tanta cantidad de personas como las marchas actuales en contra de la presidente Dina Boluarte.

Antauro: «A las marchas (contra Merino) no fueron más de 3 mil compatriotas, no son comparables».

Marco Sifuentes: «Contra Merino fueron millones. Literalmente, dos millones según la encuesta de IPSOS».

Antauro: «Bueno, IPSOS también daba por ganadora, siempre, a Keiko y siempre se equivoca».

Marco Sifuentes: «Pero en las calles se veía Lima repleta.»

Antauro: «Bueno, tú lo veías en un cuadradito que era la televisión, y veías el cuadradito completo. Pero si tú llegas más allá del cuadradito te das cuenta que no era la realidad. Yo te lo digo porque yo estaba preso y tenía mi gente fuera».

Respecto al expresidente Castillo, mencionó que no tiene nada que agradecerle al ahora presidiario porque no lo sacó de la cárcel como prometió en la campaña electoral. Asimismo, se refirió a su presentación en la plaza San Martín, donde fue retirado entre «botellazos» por parte de castillistas. También indicó que no puede defender a Pedro Castillo y que Dina Boluarte es la presidente.

«Para mí es imposible defenderlo moralmente a Pedro Castillo. No lo puedo defender, no tengo argumentos, no tengo información para defenderlo moralmente. Pero si lo defiendo políticamente porque es la primera vez en medio siglo que una opción popular llega al poder después de Velasco. Uno fue por golpe de Estado, el otro por mecanismo democráticos. En ese momento en la plaza San Martín yo dije: Hay una resolución en El Peruano, hay un nombre que dice Boluarte, oficialmente es presidente de la República, como lo es hasta ahora. O sea, dije una realidad. Que estemos o no de acuerdo es otra cosa. Entonces, eso se escucho en redes sociales y, obviamente, a las 200 personas que estaban en la Plaza San Martín no les gustó (…) Que ese líder, que era presidente, sea un inepto es un problema para el movimiento social en el Perú», señaló Antauro.