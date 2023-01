‘Prefiero que me morboseen, a que digan que soy inteligente’

A propósito del Miss Universo 2022, que se llevó a cabo el 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest en Nueva Orleans, Luisiana, Alicia Machado aprovechó sus redes sociales para criticar algunas políticas que ha implementado el concurso de belleza.

La venezolana cuestionó a través de un En vivo, transmitido en el programa De primera mano al concurso, pero dijo unas controversiales palabras que le ha costado miles de criticas.

Para Machado la presión que le meten a estas chicas para lucir muy inteligentes es demasiado grande y argumentó que ella prefiere que le digan que es bella a que sabe mucho.

“La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos. Entonces, ajá, bellísimas, preciosísimas, divísimas, cultísimas, talentosísimas, preparadísimas, pero solas, solas”, agregó Alicia Machado.

La actriz y empresaria destacó que el físico de una mujer es más importante que el intelecto ante los ojos de los hombres.

“Ya a los hombres les da miedo siquiera decirte un piropito en la calle: ‘ay, qué bonitas tus piernas’. Yo prefiero que me digan qué bonitas nalgas tengo, qué bonitas piernas tengo, un hombre bien bello, que me diga qué guapa estás Machado, a que me diga: ‘ay, qué inteligente eres Machado’. No señores, por favor, seamos realistas”, dijo la venezolana de 46 años.

“Yo sí necesito a un hombre que me quiera y que me cuide, que me proteja, porque los hombres te protegen, y la protección de un hombre es maravillosa, es preciosa. Sí, que yo soy cuatriboliao, yo soy empoderada, yo soy empresaria, madre, actriz, cantante… Miss Universo… sí, todo eso soy, pero también soy una mujer. Y, como cualquier otra. Tampoco veo correcto que nos empoderemos desprestigiando a otra mujer”, acotó Alicia Machado.

Aquí el video:

