RBD anunció una gira de conciertos luego de 15 años: ¿qué países visitarán?

La agrupación mexicana RBD confirmó este jueves 19 de enero que realizará una gira de conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos. Este anuncio marca su tan esperado reencuentro luego de 15 años de su separación como grupo.

El gran ausente de este reencuentro será el actor Alfonso Herrera, quien por motivos laborales no acompañará a Dulce María, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

La gira del grupo llevará por nombre “Soy Rebelde World Tour 2023” y arrancará en agosto de 2023. Incluye solo dos países: Estados Unidos y Brasil, además de México, el país de donde es originaria la agrupación.

RBD ofrecerá más de 15 conciertos distribuidos en las siguientes ciudades: Los Ángeles , El Paso, Las Vegas, Denver, Chicago , Atlanta, Arlington , Orlando, Houston , Nueva York , Edinburg, Miami, San José, San Francisco, Austin, Sacramento, Monterrey , Guadalajara , Ciudad de México , Río de Janeiro, Sao Paulo

La preventa de las entradas se realizará desde el 24 hasta el 26 de enero. Mientras que el 27 de enero comenzará la venta oficial.

A continuación, la fecha de los conciertos:

-El Paso – 25 de agosto

-Houston – 27 de agosto

-Nueva York: 1º de septiembre

-Fairfax: 2 de septiembre

-Greensboro: 3 de septiembre

-Chicago: 8 de septiembre

-Denver: 10 de septiembre

-Phoenix: 13 de septiembre

-Las Vegas: 14 de septiembre

-Miami: 22 de septiembre

-Orlando: 23 de septiembre

-Atlanta: 24 de septiembre

-Edinburg: 27 de septiembre

-Arlington: 30 de septiembre

-Austin: 1º de octubre

-San Jose: 6 de octubre

-Sacramento: 7 de eoctubre

-San Francisco: 8 de octubre

-San Diego: 13 de septiembre

-Fresno: 15 de octubre

-Los Ángeles: 19 de octubre

-Sao Paulo: 17 de noviembre

-Rio de Janeiro: 19 de noviembre

-Monterrey: 24 de noviembre

-Guadalajara: 26 de noviembre

-Ciudad de México: 1º de diciembre

Esta será la primera vez que la banda se reencuentre con sus fanáticos, más no entre ellos. Ya en diciembre de 2020, cuatro de sus integrantes se unieron para realizar un concierto virtual en medio de la pandemia por el covid-19.

El concierto, titulado “Ser o Parecer”, se llevó a cabo el 26 de diciembre y recaudó más de 11 millones de dólares por venta de entradas. Para este evento virtual se conectaron más de 1.5 millones de fanáticos de 20 países de todo el mundo, como México, España, Brasil, Rumania, Argentina, Colombia y Venezuela.

Además de este concierto, RBD se ha reencontrado en varias ocasiones. En diciembre de 2019 los integrantes de la banda, incluido Alfonso Herrara, compartieron imágenes de una reunión que sostuvieron en Ciudad de México, aunque en ese momento dejaron claro que solo era un encuentro de amigos y que no había planes de una gira.

El año pasado los RBD se mostraron juntos en varias ocasiones, destacando un encuentro en la boda de Maite Perroni en octubre y una reunión en México un mes más tarde. Fue aquel encuentro, al que no asistió Alfonso Herrera, donde se concretó la realización de una gira de conciertos.

El grupo de música pop, creado a raíz de la serie mexicana que vio la luz en el año 2002: Rebelde, logró su fama internacional gracias a dicha telenovela.

Durante cuatro años lanzaron varios álbumes de estudio, además realizaron giras por varios países. RBD ganó muchos premios, entre los que destacan: ocho Billboard Latinos entre 2006 y 2009. Además, es la única banda hispana que ha llenado el estadio Maracaná, en Brasil en 2007. Sin embargo, RBD decidió separarse en 2008.

Aunque nunca se habían conocido los motivos reales de su separación, en 2022, Cristhian Chávez, uno de sus integrantes, reveló que tomaron la decisión debido a que no ganaban lo mismo que otras personas involucradas en el proyecto, además la cantidad de compromisos laborales comenzaron a afectarlos física y mentalmente.

Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos ‘¡wow!’, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles. Nos aplicaron la de ‘son los personajes de la novela Rebelde’, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú’”, dijo Chávez en un canal de Youtube.