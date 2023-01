Ricardo Montaner causa polémica debido al género con el que llama a Índigo

Ricardo Montaner se ha colocado en el centro de atención debido a que recientemente ha causado polémica a causa del género por el que llama a Índigo, bebé de su hija Evaluna y Camilo. Y es que mientras sus padres eligieron un nombre neutro para que creciera como una persona no binaria, su abuelo suele referirse a ella como una niña, desatando un debate en las redes sociales en donde varios usuarios y fanáticos han comenzado a criticarlo.El año pasado, los intérpretes de «Por primera vez» le dieron la bienvenida a Índigo, quien inmediatamente se robó el corazón de sus millones de admiradores. A pesar de que los artistas habían explicado por qué llamarían así a su primer bebé, fue durante el reality show «Los Montaner» en Disney Plus cuando dieron más detalles al respecto. En el programa la pareja destacó que tendría un género no binario hasta que tuviera edad y se pudiera identificar con alguno de ellos.No obstante, algunos de los integrantes de la familia se refieren a Índigo, como una niña, pues nació con sexo femenino. Uno de ellos es su abuelo Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez. Aunque el cantante de «Me va a extrañar» ha dicho que respeta la decisión de su hija, constantemente el intérprete se refiere a la pequeña como mujer, lo que ha causado controversia entre sus millones de seguidores, quienes aseguran que no está acatando los deseos de Evaluna y Camilo.