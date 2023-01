Se estrelló avioneta con dos ocupantes en Nueva York

Una avioneta con dos ocupantes a bordo se estrelló este jueces a la altura del condado de Westchester, en el estado de Nueva York, debido a un problema mecánico, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

La avioneta, una Beechcraft A36 monomotor, había despegado del Aeropuerto JFK de Nueva York con destino a Idaho a las 5 de la tarde hora local, y a la media hora el piloto se comunicó con la pista del aeropuerto de White Plains, en el norte del estado, para advertir que tenía problemas en el motor.

Inmediatamente después, se perdió su rastro, y se calcula que se estrelló hacia las 6.15 -cuando ya era era noche cerrada-, según las fuentes de la FAA citadas por varios medios locales.

El aparato tiene seis asientos, pero solo volaban el piloto y otro pasajero, que por el momento están ilocalizables, aunque hay desplegada una intensa operación de búsqueda, según el diario New York Post.

