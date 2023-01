Alec Baldwin imputado por homicidio involuntario caso Halyna Hutchins

La Fiscalía del estado de Nuevo México (Estados Unidos) presentó este jueves dos cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que falleció de un disparo durante el rodaje de la película «Rust» en octubre de 2021.

También se presentaron cargos por homicidio involuntario contra la encargada del protocolo de seguridad durante la grabación, Hannah Gutierrez Reed, mientras que el ayudate de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, aceptó una acusación de delito menor en un acuerdo con la propia fiscalía.

La fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, anunció los cargos este jueves tras meses de especulaciones acerca de la implicación en el suceso por parte de Baldwin, quien accionó una pistola de atrezzo que contenía munición real, cuando este tipo de balas están prohibidas en los rodajes.

«Había una gran falta de seguridad en el set»

Según Carmack-Altwies, en el rodaje se mezclaban cartuchos reales con cartuchos de prueba y el personal no verificaba la munición con regularidad.

«Había tal falta de seguridad y de normas de seguridad en el set… Había munición real en el set», añadió.

«Nadie las controlaba o, al menos, no lo hacían sistemáticamente. Y luego, de alguna manera, se cargaron en una pistola que se le entregó a Alec Baldwin. Él no la revisó. No hizo nada de lo que se suponía que tenía que hacer para asegurarse de que era segura o de que cualquiera a su alrededor estaba a salvo. Y luego apuntó a Halyna Hutchins y apretó el gatillo».

Carmack-Altwies describió la producción como «un conjunto de gente que se toma realmente a la ligera» en lo que respecta a la seguridad y dijo que «nadie estaba haciendo su trabajo».

«El gatillo tuvo que apretarse»

Un informe forense del FBI señaló que el arma no pudo dispararse durante las pruebas del FBI de su funcionamiento normal sin apretar el gatillo mientras el arma estaba amartillada.

El informe también señalaba que el arma acabó fallando durante las pruebas tras fracturarse piezas internas, lo que provocó que el arma se disparara en posición amartillada sin apretar el gatillo.

La pistola de utilería estaba en manos de Baldwin, que ha mantenido que no apretó el gatillo.

«El laboratorio del FBI es uno de los mejores del mundo», declaró Carmack-Altwies a CNN. «Y creemos absolutamente que el gatillo tuvo que haber sido apretado para que esa pistola se disparara».