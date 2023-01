▷ Capriles no descarta participar en las elecciones primarias de la oposición #22Ene

El excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, se pronunció recientemente para opinar sobre el gobierno interino que comandó Juan Guaidó y sobre las próximas elecciones primarias de la oposición, en las cuales no descartó que pueda participar.

«El gobierno interino fue la crónica de un fracaso. Ahora quieren generar la opinión de que la oposición ha dado un salto al vacío y de que le regalamos a Maduro la desaparición de ese gobierno. Eso es falso», opinó Capriles. Asimismo, mencionó que «con la eliminación del gobierno interino la oposición ha ganado la oportunidad de salirse de una fantasía muy costosa, que acabó debilitándola (…) Se creyeron el cuento de que eran un gobierno. Maduro no gana nada con su desaparición».

publicidad

Por otra parte, sobre su inhabilitación política, indicó que estas decisiones por parte de la administración de Nicolás Maduro no contribuyen en la legitimidad de un proceso electoral, sin embargo, destacó que «la suerte de Venezuela no pasa por mi persona. Yo quiero que se recupere la democracia».

Capriles acotó que actualmente no ha pensado ni decidido si participará en las primarias de la oposición, pues asegura que llegará el momento adecuado para analizarlo: «No voy a decir si me voy a presentar, ahora estoy evaluando el terreno. Esa decisión vendrá cuando tenga que venir».

Sobre Guaidó, Capriles dijo que de participar en las primarias de la oposición, este no sería la opción ganadora. «Pero no creo que vaya a ganar. No por el hecho de que yo me vaya a presentar o no, no quiero sonar yoísta, pero la victoria no va por ahí», dijo.