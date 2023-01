Actor de Marvel revela que se rompió más de 30 huesos en su accidente con una quitanieves

El actor estadounidense Jeremy Renner reveló que se rompió más de 30 huesos en el grave accidente que sufrió el día de Año Nuevo con una máquina quitanieves en su casa de Nevada (EE.UU.).

«Quiero agradecer a todos sus mensajes y consideración. Mucho amor y aprecio para todos ustedes. Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos», escribió la estrella de ‘Los Vengadores’ en su cuenta de Twitter, junto con una fotografía en la que aparece acostado en una cama de hospital, mientras un médico sostiene su pierna doblada por la rodilla.

Renner, de 52 años, conocido por interpretar al superhéroe Ojo de Halcón en el universo cinematográfico de Marvel, sufrió un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas después de ser atropellado por su máquina quitanieves, después de lo cual permaneció en estado crítico durante varios días.

Su coprotagonista de Marvel, Chris Evans, mando un saludo al actor y aprovechó la ocasión para lanzarle una pequeña broma: «Es un tío resistente. ¿Alguien ha revisado el quitenieves?».

El actor fue dado de alta y regresó a casa el pasado martes, 17 de enero, según confirmó la revista Variety.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023