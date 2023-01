Comisión de Primaria gestiona financiamiento

La Comisión de Primaria evalúa vías de financiamiento, factor clave para el avance de la elección del abanderado de la Plataforma Unitaria para 2024. La profesora Corina Yoris, miembro de la comisión, recuerda que el reglamento para las elecciones primarias prevé el «compromiso voluntario» de los candidatos de contribuir con los costos del proceso

La Comisión Nacional de Primaria (CP), que preside el abogado Jesús María Casal, trabaja sobre las vías de financiamiento de las elecciones en las que se elegirá al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática.

Hasta ahora, la instancia conformada por 10 miembros de la sociedad civil no ha hecho ningún anuncio, pero el proceso se sustentaría con el financiamiento ciudadano y el aporte de quienes se inscriban como candidatos.

De manera off the record, algunas fuentes consultadas para este texto, señalaron que para calcular el costo de las primarias es importante tener claro si el proceso contará o no con el respaldo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE), como ocurrió en las primarias de 2012 y 2015. Al mismo tiempo, no se descarta la realización de «potazos» para gastos menores.

El 15 de diciembre, en reunión con el CNE, la comisión solicitó el uso de los centros de votación, la actualización del Registro Electoral (RE), a través de operativos especiales y la conformación de una comisión técnica.

En lo que ha sido enfática la CP es en salir al paso, con el comunicado del 18 de enero, a las acusaciones de voceros del gobierno de Nicolás Maduro de que las primarias se harán con recursos de los activos en el exterior , de allí que desde la instancia se asegura que no ha habido ninguna solicitud ni se ha recibido dinero con ese origen.

En diciembre de 2022, en reunión con un grupo de periodistas como parte de la consulta que realiza la comisión y dentro de los cuales se encontraba TalCual, sus integrantes refirieron que el funcionamiento de esta instancia se basa en la autogestión.

El 12 de diciembre, al presentar su primer balance, Jesús María Casal expresó que es necesario recaudar fondos para las primarias, mientras que una comisión promoverá esta iniciativa y fijará las normas para registrar las contribuciones económicas. Casal es el decano de la Facultad de Derecho de la UCAB.

TalCual buscó entrevistar a varios de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, incluido el abogado Casal, para conocer cuál es el estatus del proceso para gestionar el financiamiento, uno de los elementos fundamentales para la concreción del proceso en este año 2023, como fue anunciado.

En ese sentido, Corina Yoris, doctora en historia y magister en literatura y una de las integrantes de la comisión, puntualiza: «Uno de los mensajes que hemos querido enviar es que estas no son unas elecciones primarias de la Plataforma Unitaria, de la oposición, esta es una elección de la ciudadanía venezolana y debe ser entendida así porque si nosotros no transmitimos ese sentimiento, entonces no hay entusiasmo».

Yoris añade que «todos tenemos que contruibuir con esto, uno los harán de una manera y otros de otra”.

Los recursos para las primarias

Al mismo tiempo, la profesora Corina Yoris apela al reglamento de primarias aprobado en octubre de 2022.

En el artículo 8 de la norma se fija como un requisito «el compromiso voluntario de contribuir con los costos del proceso».

En las primarias de 2012, que organizó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y que ganó Henrique Capriles, los candidatos cancelaron una cuota de participación.

En entrevista con TalCual el año pasado, Nancy Hernández de Martín, quien formó parte de la Comisión de Primarias de 2012, recordó que, en ese momento, los candidatos pagaron un millón de bolívares fuertes, como se denominaba la moneda entonces.

«En ese momento, se les pidió un poco menos a los candidatos a gobernadores, quizás 250 0 100 mil bolívares, en el caso de los candidatos a alcaldes, eran tantos, que apenas con cinco mil bolívares se podía optar», refirió. En diciembre de 2012, las elecciones presidenciales y de gobernadores se hicieron conjuntamente. Las de alcaldes y concejales se realizaron un año después.

Hace una semana, el director de Delphos, Félix Seijas Rodríguez, sostuvo que la crisis tras la salida del interinato y los enfrentamientos opositores afectan estos comicios que prepara, en una senda no exenta de dificultades, la Comisión Nacional de Primaria (CP).

«Lo primero es que, para que esas primarias sean exitosas, tiene que haber confianza en la gente y en la estructura que la está proponiendo y toda la situación actual resta. Y lo segundo es que para que ese proceso ocurra los principales actores tienen que estar de acuerdo», señaló.

Comisión alista juntas

Por otra parte, la profesora Yoris indica que, para finales de enero, la CP presentará las Juntas Regionales para la Primaria y cuyas postulaciones fueron presentadas hasta el 8 de este mes, tras un lapso de prórroga.

«Las Juntas Regionales están a punto de ser anunciadas. Hay listas ordenadas, estamos en proceso de clasificación, somos 10 y no tenemos un equipo en que respaldarmos. El reglamento establece que la comisión tiene el voto definitivo», señala Corina Yoris.

Refiere que, en la última semana, la CP se reunió con la gente de Aragua, donde asegura que el proceso fue interesante por cuanto la postulación fue hecha con consenso.

Según el reglamento, la CP designará, en consulta con los factores políticos nacionales que apoyan el proceso y con la sociedad civil de cada estado, las juntas regionales. Estas instancias estarán compuestas por cinco miembros principales y cinco miembros suplentes.

