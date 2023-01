denuncian nueva ola de llamadas falsas

1525289

Usuarios denunciaron la tarde de este domingo 22 de enero una nueva ola de llamadas y mensajes falsos para intentar clonar o hackear WhatsApp.

Varios de estos casos fueron enviados al equipo de El Pitazo para alertar sobre la situación. Los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para hacerse de las cuentas y desde allí obtener datos personales o dinero al fingir ser un familiar o amigo.

Este delito no es nuevo, es muy frecuente no solo en Venezuela sino en otros países de América Latina. La intención de los delincuentes es robar las cuentas para luego suplantar la identidad del propietario con la intención de cometer estafa y extorsión.

El método usado para intentar hackear las cuentas de WhatsApp

La usuaria, Verónica Reyes, contó vía telefónica a El Pitazo, que la tarde de este sábado, 21 de enero, recibió una llamada de un número Movilnet, al atender la persona del otro lado del teléfono se identificó como un operador de Movistar.

“Me dijo que iban a sacar mi teléfono del sistema porque estaban presentando fallas con el servicio, que para volver a reactivar mi línea me iban a enviar un código en un mensaje de texto, que una vez recibiera el código ingresara al enlace”, contó la usuaria, quien hizo caso omiso a la instrucción pues ya estaba al tanto de estos modos operandi para robar cuentas de WhatsApp.

“Le colgué. Sospeché de la llamada, primero porque ya estaba informada de estos métodos con los que te pueden hackear WhastApp, segundo porque ¿cómo un operador de Movistar me llama de una línea Movilnet? Además, el supuesto operador hablaba muy mal y en el fondo se escuchaba una bulla tremenda. También me pareció extraño recibir esa llamada un sábado a las seis de la tarde”, contó.

Mensaje remitido por grupos de WhatsApp para alertar a otros usuarios | Foto: Cortesía usuaria Verónica Reyes

Otra usuaria, que no corrió con la misma suerte de la anterior, denunció a El Pitazo que recibió un mensaje vía WhatsApp de una persona que se hacía pasar por un amigo con quien conversaba frecuentemente. El mensaje al principio no le despertó sospecha.

“Yo estaba intercambiando recientemente con un amigo, que me estaba ayudando con una información. De pronto me manda un mensaje incluso en el tono con el que él me habla. Me dice: ‘Oye, tengo que hacer un pago urgente y si me puedes ayudar con eso, yo te lo devuelvo en bolívares’, contó la mujer, quien además explicó que quedaron en hacer la transacción en dólares para evitar que se devaluara el monto.

“Pedí apoyo a otro amigo porque no tenía el dinero suficiente, este estuvo de acuerdo e hicimos la transferencia. Luego continúe recibiendo mensajes extraños y con errores ortográficos, allí fue cuando me di cuenta que algo pasaba. Llamé por teléfono directamente a mi amigo para ver qué sucedía, la esposa de éste me atendió y me informó que le clonaron el teléfono a mi amigo”, relató la víctima, quien compartió los datos de la cuenta donde hizo las transferencias para que otros usuarios estén alerta.

Estos fueron los datos bancarios que le pasaron a la usuaria para que hiciera los depósitos. Los ciberdelincuentes se hicieron pasar por un amigo de confianza luego de clonarle a este su WhatsApp | Foto: Cotesía denunciante

Más reportes sobre llamadas para clonar WhatsApp

Otros usuarios denunciaron la situación por medio de los grupos de mensajería de texto o en las redes sociales. Insisten en que el mecanismo de engaño es el mismo: llama un supuesto operador de Movistar y pide al usuario ingresar a un enlace con un código que le enviarán por mensaje de texto. Una vez que el usuario ingresa a ese enlace permite que el ciberdelincuente clone su cuenta de WhatsApp.

“Una recomendación si los llaman de un supuesto operador de Movistar y es un Movilnet cuelguen de inmediato. Se ponen a decir que le vas a enviar un código para no perder la línea y clonan los WhatsApp de esa forma”, denunció Julio Rodríguez, usuario.

Internautas también aseguran que ese mismo método lo utilizan en nombre de Digitel para intentar robar las cuentas.

“También lo han usado el nombre de Digitel y el número de la llamada es un Movilnet, cuando me pidieron el primer dato, corté la llamada. Intentaron llamarme varias veces pero se que era con el propósito de obtener datos personales para luego clonar, hackear, etc. Hay que estar al pendiente, es más común de lo que imaginamos”, reportó otro usuario.

Redacción El PitazoSucesos

