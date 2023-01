EEUU a Rodríguez sobre acuerdo para desbloquear fondos

El asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan Gonzáles, se pronunció en nombre de EEUU y respondió a Jorge Rodríguez sobre acuerdo para desbloquear fondos.

“Nosotros dejamos muy claro que un fondo de la ONU. Este acuerdo que se llegó desde el inicio, sabíamos que iba a tomar tiempo”, explicó Gonzáles.

Ahora es noticia: «La camorra no nos lleva a ningún lado»: Gerardo Blyde sobre las negociaciones en Venezuela

Además, agregó que “iba a ser muy complejo por temas legales, hay muchos juicios en contra de Venezuela en las cortes estadounidenses y eso es algo que toma tiempo”.

Estados Unidos responde a Jorge Rodríguez

“Dejamos claro que no era como prender un suiche y que iba a ir cientos de millones a este fondo; eso es algo que burocráticamente, legalmente, es muy complejo, pero el compromiso nuestro continúa”, señaló.

Cabe destacar que EEUU respondió a Jorge Rodríguez sobre el acuerdo para desbloquear los fondos tras el comentario del chavista en la Asamblea Nacional oficialista de Venezuela.

“Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le robaron al pueblo de Venezuela y que habíamos acordado que se devolviera, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra”, gritó Rodríguez en la AN.

“Métanse sus amenazas por donde les quepan. Este país va a seguir creciendo independientemente de sus amenazas y su bloqueo (….) Me tienen harto con la amenazadera”.

“Tengan cojones, tengan ovarios, para dejar de amenazar y cumplir con lo que se comprometieron”, espetó Rodríguez.