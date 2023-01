EEUU | Harris promete luchar para devolver a las mujeres el derecho ganado en 1973

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, dijo este domingo en Florida que la Corte Suprema le quitó en 2022 a las mujeres el «derecho fundamental constitucional» a decidir sobre sus propios cuerpos, pero el Gobierno de Joe Biden lucha para garantizarlo y promover una ley que lo proteja.

«Nadie le puede decir a la gente lo que debe hacer con su propio cuerpo», subrayó Harris en un acto en Tallahassee, la capital de Florida, con motivo de los 50 años del fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que consagró el derecho al aborto en 1973.

La vicepresidenta, que llegó el sábado a Tallahassee y hoy mismo viajó de regreso a Washington, habló de la revocación de ese fallo decidida por el mismo tribunal en junio pasado como de una privación de derechos en un país cuya constitución reconoce la libertad y la persecución de la felicidad como valores fundamentales.

Since Roe v. Wade was overturned, abortion is now banned in more than a dozen states. Extremists in state legislatures are calling for more restrictions as Congressional Republicans push a national ban.

This must stop. @POTUS and I are fighting back—and we will win.

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 22, 2023