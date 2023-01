Trabajador de Pdvsa falleció durante jornada laboral en la que no recibió primeros auxilios

Un trabajador de Pdvsa falleció durante su jornada laboral en el lago de Maracaibo, en el estado Zulia, el pasado 17 de enero. En un video divulgado en las redes sociales se observan los últimos momentos de vida del hombre, que no recibió primeros auxilios.

Freddy Domínguez, de 67 años de edad, comenzó a presentar malestar mientras estaba en una plataforma petrolera, reseñó el medio local Primera Edición. Sus compañeros lo trasladaron hacia el muelle Boquerón I, en la Costa Oriental del Lago. Solicitaron ayuda y no recibieron respuesta inmediata.

El trabajador Carlos Márquez aseguró que cuando llegaron al muelle no había ambulancia y afirmó que en la embarcación no había equipos de primeros auxilios, reseñó El Pitazo. Ante esa situación, debieron llevar a Domínguez en el cajón de una camioneta de Pdvsa hacia una clínica de la estatal en Bachaquero, pero falleció en el sitio.

Márquez señaló que Domínguez, quien cumplía funciones en la Gerencia de Servicios Lacustres, tenía 25 años de servicio. Y pidió a Pedro Tellechea, nuevo presidente de Pdvsa, que atendiera la situación porque no hay salud para los empleados ni para sus familias.

Los compañeros creen que Domínguez se habría estabilizado si hubiese recibido la atención oportuna.

Alirio Villasmil, dirigente sindical de los trabajadores petroleros en el estado Zulia, denunció que no cuentan con condiciones de seguridad. En entrevista con Radio Fe y Alegría, aseguró que no hay ningún tipo de responsabilidad de parte de la gerencia, sino solo amenazas para que asistan a sus labores.

“Cada día muere un trabajador. Ser un trabajador petrolero en Pdvsa es garantía de que esa persona no llegue a casa porque no hay normas de seguridad. No hay ningún tipo de responsabilidad, solo amenazas para que asistan a las áreas de trabajo”, manifestó.