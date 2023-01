25 funcionarios fueron asesinados en servicio durante 2022

1525499

La cifra de funcionarios asesinados durante el cumplimiento de sus funciones en 2022 fue de 25, cantidad que descendió en comparación con el año anterior en el que hubo 35 víctimas.

Según lo detalló Donange Sandoval, representante de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), la merma no es precisamente un llamado a la tranquilidad, pues se debe a la considerable disminución de uniformados que se mantienen activos. «No es que los funcionarios estén más seguros en la calle si no que ya no hay suficientes», refirió.

A esos 25 que cayeron cumpliendo labores se suman otros 49 que murieron en hechos violentos durante sus días libres. Lo que resulta un total de 74 efectivos víctimas de la violencia: 59 policías, 13 militares y dos escoltas. En 2021 el total fue de 87.

Funcionario Luis Castro, una de las víctimas

Uno de los policías asesinados el año pasado fue Luis Alberto Castro León (32), efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La resolución de este caso de parte de funcionarios de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue reconocida con el Cangrejo de Plata de 2022.

El cadáver del uniformado fue abandonado en la carretera vieja de La Mariposa, estaba calcinado y envuelto en bolsas plásticas. En un inicio de la investigación se presumió que se debió a una compra infructuosa a través de Marketplace, tampoco se descartó un secuestro de parte de delincuentes que querían vengarse.

Tras dos meses de averiguaciones, interrogaron a la mujer que portaba un número telefónico con el que frecuentemente se comunicaba Castro León. Ella era la expareja del mejor amigo del funcionario y dicho número de teléfono era anteriormente de dicho compañero, identificado como Gregory Méndez.

La investigación cambió su curso cuando la entrevistada aseguró que desconocía el paradero de su pareja, quien sorpresivamente tomó la decisión de migrar a Colombia días después del asesinato de su amigo de la infancia.

Tras ese relato, efectivos de la policía científica determinaron que Méndez se enteró que su expareja le fue infiel con el funcionario Luis Castro, por lo que decidió matarlo. El 16 de febrero de 2022 lo citó en su casa para compartir y junto a dos cómplices, lo apuñalaron y luego prendieron fuego a su cuerpo.

La tecnología sirve como protección de uniformados

La instalación de cámaras de seguridad en varios puntos del municipio Libertador, así como en ciudades principales del país, se ha convertido en una tecnología aliada para la disminución del delito y a su vez, la protección de funcionarios policiales.

Un ejemplo de este nuevo mecanismo se observa en Los Teques, capital del estado Miranda, donde a mediados del año pasado el gobierno local puso en funcionamiento al menos 30 de estos aparatos. Los resultados se ven reflejados en la disminución del delito común, así como en la resolución rápida de casos como robos y secuestros, debido al monitoreo que se realiza desde una sala situacional.

Otra de las cifras obtenidas por Fundepro arroja la detención de 220 funcionarios (165 policías y 55 militares). «Los delitos que se le imputan son extorsión, robo, contrabando de combustible, hurto de material estratégico», puntualizó Sandoval.

