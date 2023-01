Bono de Guerra Económica: pensionados denuncian descontrol

1525875

Caracas.- El pasado viernes, 20 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que comenzaría a pagar el bono de Guerra Económica a los pensionados a través del Carnet de la Patria. Las personas que hayan salido seleccionadas para recibirlo les llegará un mensaje de texto por parte del número corto 3532 del sistema Patria.

Sin embargo, a través de los grupos de pensionados de Telegram han denunciado que hay un descontrol en la asignación de esta bonificación, que es por un monto de 290 bolívares y no 405 bolívares, como le fue cancelado a los trabajadores públicos.

Entre los mensajes de los pensionados, indican que hay quienes han recibido este bono dos veces, es decir los 405 bolívares y ahora los 290 bolívares, lo cual habían dicho que no debía pasar.

“Tengo una compañera que cobró los 290 y también cobró los 405 y a mi me vino el mensaje desde el viernes y no tenía nada en el monedero patria”, escribió una usuaria, a lo que se le sumaron otros pensionados, quienes dijeron que les llegó el mensaje del bono, pero no tenía el dinero en el monedero patria.

Bono contra la Guerra Económica: cómo será el pago y otras preguntas frecuentes

“Hola feliz tarde, quisiera saber si a alguno de ustedes le pasó igual que a mi mamá. Ella cobra pensión sobreviviente por mi papá y a su celular llegó un mensaje de crédito por bono de guerra económica de 290 bolívares pero al revisar su cuenta Patria no hay nada”, preguntó otra integrante del grupo.

Otros dicen que han recibido el pago de la pensión, pero el bono de Guerra Económica aún no.

Por su parte, otra usuaria escribió: “Buenas tardes. Quisiera por favor me orientaran. Mis padres son pensionados del seguro social. Tienen 73 y 75 años. A ellos les llegaba el bono de guerra cuando lo pagaban antes y de un día para otro más nunca les llegó a él, igual que jamás les llegó bonos por Patria. Ahora pensé que les llegaría el Bono de Guerra y nada. Que puedo hacer para saber que pasa con ellos y su bono de guerra?», interrogó

¿Cómo se cancela el Bono Guerra Económica?

De acuerdo con la información difundida anteriormente, este bono sería cancelado de forma descendiente, como cuando el bono contra la Guerra Económica era pagado mensualmente, a todos no les llegaba el mismo día, sino que iba por grupos, de 100 a 90 años, de 80 a 70, de 60 a 50 y hasta menos.

En el pasado esta bonificación era un beneficio mensual y fijo. Hasta ahora se desconoce si el Gobierno nacional continuará pagando el bono en los meses sucesivos.

¿Qué pensionados cobran el bono Guerra Económica?

El pago del bono Guerra Económica por el monto de 290 bolívares corresponde tanto a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) como a los pensionados de Amor Mayor, así lo instruyó el Gobierno nacional al momento de anunciar la aprobación de la bonificación.

Otros pagos anunciados este 23 de enero

Por otro lado, este 23 de enero se anunció el pago de la pensión correspondiente a febrero 2023 para quienes devengan el beneficio por el Instituto Venezolano de los Secguros Sociales (Ivss). Los bancos de manera progresiva irán liberando el dinero. El monto que corresponde es de 130 bolívares o el equivalente a 6 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela de este 23 de enero.

Redacción El PitazoVista_4

