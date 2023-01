Chile | Con renovado repertorio musical llega a Antofagasta el “Concierto: Videojuegos Sinfónico»

Como parte de la programación de este verano 2023 de la Corporación Cultural de Antofagasta, el próximo sábado 18 de febrero se realizará un nuevo espectáculo imperdible para los amantes de los videojuegos.

Se trata del “Concierto: Videojuegos Sinfónico” el cual estará a cargo de la Orquesta Académica de Antofagasta bajo la dirección del joven Director antofagastino Marko Santelices Skorin.

Tras el éxito del “Concierto: Gamer Sinfónico” realizado el 2022, en esta oportunidad sobre el escenario del Teatro Municipal se interpretará un repertorio renovado que incluirá la mejor música incidental del denominado “mundo gamer”, que se inició con las computadoras y consolas hogareñas, y que en la actualidad cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y donde Antofagasta no es la excepción.

Por este motivo, el Director de la Orquesta Académica de Antofagasta, Marko Santelices Skorin, realizó “una invitación a los seguidores de los juegos móviles y la realidad virtual en nuestra ciudad, para que no se pierdan este concierto en el que realizaremos un repaso de las composiciones originales para series de juegos como Mario Bros, Donkey Kong Country, Kirby, Pokemón, The Legend Of Zelda, Megaman, Age Of Empires, Hollow Night y Super Smash Bros,

entre otras”.

El “Concierto: Videojuegos Sifónico”, se realizará el sábado 18 de febrero a las 20:30 horas en el Teatro Municipal de Antofagasta, como parte de las alternativas de esparcimiento y entretención que está ofreciendo la Corporación Cultural de Antofagasta en esta temporada estival para toda la comunidad antofagastina.

Quienes deseen asistir pueden comprar sus entradas a través del sistema www.ecopass.cl o en la página web de www.culturaantofagasta.cl