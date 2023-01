EEUU | Piden al Congreso leyes para garantizar de nuevo el derecho al aborto

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió este domingo al Congreso de EE.UU. que haga «lo correcto» y convierta en leyes los derechos de las mujeres y las niñas a decidir sobre sus propios cuerpos de manera segura.

En un mensaje con motivo de los 50 años del fallo de la Corte Suprema en el caso Roe vs Wade que consagró el derecho al aborto en el país, revocado en 2022, la alcaldesa demócrata hizo votos para que las «hijas y nietas» puedan disfrutar de los mismos derechos reproductivos que las «madres y abuelas» actuales disfrutaron hasta el fallo que en junio pasado revocó el de 1973.

El alto tribunal, con el voto mayoritario de los jueces conservadores, dictaminó en junio pasado que el aborto no es un derecho constitucional y dejó en manos de los estados las decisiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

«Hoy, nuestra nación marca lo que habría sido el 50º aniversario de Roe v Wade. Pero en lugar de una celebración, hoy es un claro recordatorio de la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe, borrando los derechos de las mujeres y las niñas en toda nuestra nación», señaló Levine Cava, la primera mujer al frente del condado más rico y poblado de Florida.

Today, our nation marks what would have been the 50th anniversary of Roe v Wade. But instead of a celebration, today is instead a stark reminder of the Supreme Court’s decision to reverse Roe, erasing the rights of women and girls across our nation.

«Una generación de estadounidenses dedicó su vida a la lucha para preservar la libertad fundamental de las mujeres y las niñas para tomar decisiones seguras e informadas sobre la salud de sus propios cuerpos», agregó.

Levine Cava renovó «el llamado al Congreso para que haga lo correcto y codifique esas libertades en leyes, ayudando a garantizar que nuestras hijas y nietas tengan los mismos derechos básicos que sus madres y abuelas tuvieron durante casi 50 años».

En un mensaje a «las mujeres y niñas de todo el mundo», la alcaldesa dijo que la «larga lucha para proteger nuestros derechos continúa, ahora con más urgencia que nunca», y se mostró segura de que si «ganamos esta pelea una vez, lo haremos otra vez.»

To women and girls everywhere: I know this has been hard, but it is not the end — the long fight to protect our rights continues, with more urgency now than ever before.



We won this fight once; we will do it again.

