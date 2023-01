España | la nueva forma de los ladrones para abrir las puertas

Según datos proporcionados por el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en los seis primeros meses del 2022 se cometieron 40.797 robos en domicilios, un 22,6% más que en el mismo periodo de 2021. La Comunidad de Madrid es la región más afectada por este tipo de delitos, habiéndose registrado 4.371 en el primer semestre de 2022. Teniendo en cuenta esta situación, es de especial interés conocer la nueva forma de los ladrones para abrir las puertas.

Qué es el impresioning

@loisancerrajeros ha compartido un vídeo en TikTok explicando el método de abrir puertas más utilizado por los ladrones, que no ha tardado en hacerse viral. La técnica se conoce como impresioning, y consiste en replicar la forma de la llave para poder abrir el bombín sin forzarlo.

Los ladrones introducen una lámina en la ranura de la cerradura y, una vez está dentro, basta con que introduzcamos nuestra llave para abrir la puerta, de tal modo que la forma de esta queda grabada en la lámina. Luego, los ladrones vuelven para retirar la lámina y, con ella pueden replicar la llave en cualquier momento.

El mayor peligro de esta técnica es que pueden acceder al interior del domicilio sin forzar la puerta. Por lo tanto, no habría ninguna señal de robo con violencia, así que denunciar el delito sería complicado ya que no habría forma de demostrarlo, sobre todo si los ladrones tienen cuidado y no dejan ninguna huella.

@loisancerrajeros Impresioning, herramienta que usan los ladrones, Cambia tu cerradura #loisan #loisancerrjeros #impressioning #cerrajero ♬ sonido original – Loisan Cerrajeros

¿Cómo protegerse?

La principal medida de seguridad para protegerse de la técnica del impresioning es instalar una cerradura anti-impresioning que cuente con escudo magnético. Es muy útil porque protege la ranura para así evitar que los ladrones puedan introducir una lámina o cualquier otro objeto en ella.

Las cerraduras electrónicas, como las que se utilizan en las habitaciones de los hoteles, también son muy útiles para evitar que los ladrones puedan entrar en casa utilizando este método. Con ellas, es imposible copiar la llave utilizando una lámina.

Se puede combinar cualquier de estas dos cerraduras con un sistema de alarma con cámara y sistema de aviso a la policía. En caso de intrusión confirmada, enviará automáticamente un aviso a la policía.

Además, es conveniente prestar especial atención al bombín antes de abrir la puerta. Al observar el orificio con detenimiento, es fácil darse cuenta de si hay un objeto en su interior. En este caso, es muy importante ponerse en contacto con las autoridades para alertar de lo ocurrido.