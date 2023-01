El domingo 22 de enero, presentaron una denuncia formal ante la Administración para el Control de Drogas (DEA) para capturar a Nicolás Maduro.

La presidenta de la Propuesta Republicana (POR), Patricia Bullrich, y el grupo Juntos por el Cambio formalizaron una denuncia contra Nicolás Maduro ante la DEA, para solicitar que el mandatario sea capturado.

Ahora es noticia: Arquidiócesis de Barquisimeto rechazó los ataques del régimen contra monseñor Basabe

“Es muy importante luchar contra los políticos involucrados en organizaciones criminales; esta colaboración es por el bien de nuestras democracias”, indicó la presidenta.

Además, la dirigente radicó la denuncia con la colaboración de la embajada de Estados Unidos y la captura radica en la presunta participación de Maduro con el Cartel de los Soles.

Asimismo, señalaron que el dictador venezolano llegaría a la Argentina el próximo martes para participar de la Cumbre de la CELAC. Sin embargo, esto no se concretó, ya que Maduro denunció un plan en su contra.

¿Por qué formalizaron denuncia contra Maduro ante la DEA?

Bullrich sostuvo que para la Argentina “es muy importante luchar contra los políticos involucrados en organizaciones criminales; esta colaboración es por el bien de nuestras democracias”.

“Hay un pedido de captura a Nicolás Maduro por la participación en el Cartel de Los Soles”, había señalado la dirigente opositora.

“Si un argentino denuncia que una persona buscada en Estados Unidos está aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene pedido de captura, para ser extraditada a los Estados Unidos”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Nos da lugar el acuerdo que tenemos con Estados Unidos sobre cooperación penal en casos de detenidos, de información, de personas con pedido de extradición”.

Asimismo, señaló que: “es un acuerdo bilateral, firmado en 1998, que por el cual, por ejemplo, hoy está retenido el avión venezolano que venía con tripulación iraní”.

“Por eso estamos trabajando para que esta información llegue a otros organismos, como la OEA, que también es firmante de esta denuncia”, explicó la titular.

Finalmente, concluyó: “los Derechos Humanos no tienen ideología. Y no porque seas un dictador de izquierda, podés no respetarlos”.