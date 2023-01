Perú | Bloqueos en la carretera causaron desabastecimiento de combustible y alimentos en Madre de Dios y Cusco

Filas de mototaxis y otros vehículos son interminables en los grifos

Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes durante las protestas en las carreteras ocasionaron el bloqueo a la altura del km 45 de la vía Interoceánica por unos 400 mineros ilegales de la Pampa.

Esta carretera es de suma importancia para Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, ya que, conecta a las regiones de Puno, Cusco y Arequipa.

Debido a los bloqueos desde hace 10 días existe escasez de combustible, elevando sus precios; como también la falta de alimentos en los mercados. Camiones se encuentran varados Cientos de camiones permanecen varados en medio de carretera «La Pampa», evitando la llegada de alimentos y combustibles a Puerto Maldonado y otras ciudades. Precios se elevan Los productos de la canasta básica como tomate, papa, zanahoria, pollo, etc, han incrementado sus costos. Te puede interesar: Cámara Europea apoya orden democrático y constitucional en Perú

