Ronald Acuña Jr tiene mensaje directo para los Bravos de Atlanta

El venezolano Ronald Acuña Jr. tiene un claro mensaje para los Bravos de Atlanta, quienes aspiran a tenerlo jugando una temporada completa por primera vez desde el 2019 de cara a la MLB 2023.

Los Bravos de Atlanta vieron a un Ronald Acuña Jr.. coquetear con hacer un 40-40 en la temporada 2019 libre de lesiones, luego llegó la temporada recortada del 2020, donde fue limitado por múltiples molestias físicas y ni hablar del 2021, cuando tuvo un desgarre en su pierna derecha que lo hizo perderse los últimos meses de la campaña 2021.

Gracias a la lesión del 2021, regreso en el mes de mayo a las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, jugando un total de 119 juegos. Sin embargo, hasta el momento se encuentra libre de molestias con aspiraciones a ir con todo por su primer MVP en la Liga Nacional y otra Serie Mundial….

El apodado “Abusador”” de la Sabana, no quiere volver a ser bateador designado en el mejor beisbol del mundo, dice que se siente totalmente en salud y listo para volver a los jardines día tras día.

“I’m feeling 100 percent and I’m ready to go back to normal, and I definitely don’t want to play DH anymore,” Ronald Acuña Jr. said through Franco García

— Justin Toscano (@JustinCToscano) January 21, 2023