Trabajadores alzan nuevamente la voz por un salario digno y anuncian próximas movilizaciones

Caracas.- Los educadores, trabajadores de la salud, jubilados y pensionados junto a cientos de estudiantes alzaron su voz nuevamente este lunes, 23 de enero, fecha que representa la democracia para muchos venezolanos. Desde la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) hasta la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, los manifestantes exigieron reivindicaciones salariales y laborales.

Entre consignas, gritos y pancartas, pero también con piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la multitud marchó por tercera semana consecutiva con el deseo de que sus exigencias por un sueldo digno sean escuchadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Entre consignas, gritos y pancartas, una multitud de trabajadores marchó por tercera semana consecutiva. Foto: Ronald Peña

Los representantes de los distintos gremios aseguraron que la marcha tuvo como destino final Parque Carabobo, para evitar confrontación con los cuerpos de seguridad que tenían dispuesto un piquete para impedir que la movilización avanzara.

En ese sentido, precisaron que llegar hasta este punto representa una victoria, pero indicaron que a todos los trabajadores les queda un camino de lucha por delante para vivir dignamente y con un sueldo mínimo adecuado, pues actualmente se ubica en 130 bolívares, equivalente a 6,5 dólares.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, indicó que el 25 y 26 de enero se realizarán movilizaciones asimétricas en todo el país. Asimismo, anunció una convocatoria para el próximo 30 de enero, día en el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llega a Venezuela para sostener un encuentro con el gobierno.

También indicó que evalúan realizar en el mes de febrero un paro cívico nacional de 24 horas y, posteriormente uno de 48 horas. De no recibir respuesta del Estado anunciarían un paro general indefinido «en su debido momento» y con organización.

Trabajadores no aceptan sueldo de 50 dólares

Los dirigentes sindicales señalaron al gobierno de Nicolás Maduro pretender «hacer una estafa» a los trabajadores con un sueldo de 50 dólares, el cual aseguran que será discutido en una comisión tripartita en la Isla de Margarita, a «espalda de todos los ciudadanos».

Maduro prometió para febrero un plan de protección de ingresos para los trabajadores

«Fedecámaras está planteando 50 dólares de aumento, pero con la condición de quitarnos las prestaciones sociales. Esa ley de Emergencia Laboral la van a tener que agarrar como papel toalet para sus baños porque este pueblo no se cala que le roben. Van a tener que bailar pegado con los trabajadores en la calle», afirmó Eduardo Sánchez.

Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, indicó que su gremio no aceptará «el pacto que se pretende hacer el 30 de enero en Margarita».

«No aceptaremos esos 50 dólares cuando la Canasta Básica supera esa cantidad. Nicolás Maduro, la Constitución es muy clara cuando ordena que los salarios tienen que decretarse en armonía con la Canasta Básica. Vamos a seguir en la calle hasta que asuman la responsabilidad», afirmó Contreras.

A pesar de esto, Fedecámaras se pronunció este lunes, 23 de enero, para desmentir que se haya fijado un monto para la discusión del salario mínimo y precisó que el Foro de Diálogo Social será el espacio donde se definirán los elementos necesarios que permitan tomar las decisiones pertinentes.

«El principal problema económico es la insuficiencia del ingreso de los trabajadores y de las familias venezolanas. Es impostergable la adopción de una decisión sobre el tema salarial, no de manera aislada, sino como una política salarial que dé sostenibilidad al salario y mantenga su poder adquisitivo», indicó el comunicado.

«La gente se muere de hambre»

La señora María Vallera, jubilada de la administración pública, sale a la calle acompañada con una imagen de la Virgen del Valle, la cual asegura es sinónimo de fe y esperanza en que todos los venezolanos podrán recuperar su salario y vivir en dignidad.

«Yo no recibo bono y mis hijos me ayudan, si no fuera por ellos ya estuviese en el barrio de los acostados. La gente se muere de hambre», expresó Vallera. Le pidió a todos los venezolanos unirse a las manifestaciones y salir a las calles a exigir sus derechos porque «el sueldo es miserable».

Neiva Iglesias, docente con más de 30 años de servicio, aseguró que se mantiene en la calle por la lucha de las reivindicaciones salariales. Quiere proteger a su familia en materia de salud y alimentación, pero se siente impotente al no poder cubrir todos los gastos de su hogar.

«Mi quincena del 10 de enero fue de 264 bolívares. Ahora no sé cuánto voy a cobrar ni qué voy a poder comprar porque el dólar aumenta cada día», precisó en medio de la manifestación.

Otra de las manifestantes que participó en la convocatoria aseguró que las mujeres se encuentran fuertemente golpeadas, al tener que salir en busca de distintos trabajos alejados de su profesión para obtener los recursos para alimentar a sus hijos.

«Nosotras las mujeres luchadoras salimos a la calle en contra de la dictadura para establecer una democracia. Hoy salimos a la calle por un salario justo que nos permita satisfacer las necesidades», afirmó.

