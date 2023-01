Trabajadores públicos en Bolívar se unieron a la protesta nacional

Los distintos gremios de trabajadores públicos en Bolívar, del sector educación, salud, empresas básicas y hasta los partidos políticos marcharon este 23 de enero en Ciudad Guayana.

En el marco de los 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los actores de la sociedad civil en el estado Bolívar reclamaron las malas condiciones laborales en las que se encuentran.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles de Venezuela pidiendo libertad y democracia. Son 23 años que tiene este Gobierno sometiendo a este pueblo”. Denunció para Noticias Todos Ahora Fidel Brito, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar).

Al igual que Fidel Brito, representante de los trabajadores públicos en Bolívar, el coordinador general de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), Rubén González, remarcó que el principal objetivo era salir de la administración de Maduro.

Asimismo, los diferentes representantes de los gremios que asistieron a la marcha enfatizaron en que la unión de todos los sectores era el arma fundamental para luchar contra el Gobierno de Maduro.

Malos salarios: la crítica en la marcha

Los trabajadores públicos en Bolívar denunciaron, como la han hecho durante los últimos meses, que sus salarios no son acordes con la realidad actual de Venezuela.

Erika Carvajal, representante del Colegio de Profesores de Caroní, denunció que los salarios de los profesionales de la educación en Bolívar no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

«Nuestros salarios no nos permite cubrir las necesidades elementales de nuestras familias. Los docentes tenemos familias y no podemos cubrir ningún gasto. No tenemos ningún tipo de beneficio y, además, hay un acoso laboral constante», criticó Erika Carvajal.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), Raúl Brito, denunció que las condiciones de las universidades en Bolívar son malas debido a la desinversión.

«La universidad pública ha sido golpeada. Nos quitaron el presupuesto para los centros de investigación, no hay recursos para el transporte o equipos tecnológico. No nos quieren pagar las prestaciones sociales y no nos quieren dar un aumento significativo. Estamos resistiendo con valor todos los universitarios», zanjó el representante de los profesores universitarios en Guayana.

#Bolívar | Los profesores del sector universitario también hicieron presencia en la marcha para repudiar las malas condiciones de las universidades en Bolívar. 📹 @Bfsilvah pic.twitter.com/Mbei5pNON7 — Noticias Todos Ahora (@nta_vzla) January 23, 2023

“Los jubilados estamos mendigando”

Los jubilados y pensionados del estado Bolívar también asistieron a la marcha para denunciar que sus pensiones no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

El presidente de la Federación de Asociaciones, Jubilados y pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), Hugo Medina, criticó que los pagos que perciben los de la tercera edad no es suficiente ni para cubrir los pasajes.

“No puede ser posible que nosotros, después de haber entregado 30, 40 años de servicio, tengamos que andar como mendigos en la calle. No tenemos ni siquiera para cubrir el costo de los pasajes”, criticó Hugo Medina.

#Bolívar | El presidente de la Federación de Jubilados del estado Bolívar, Hugo Medina, expresó que los jubilados de Venezuela están «como mendigos». 📹 @Bfsilvah pic.twitter.com/aORTOMcxvP — Noticias Todos Ahora (@nta_vzla) January 23, 2023

Por otra parte, la Gobernación oficialista del estado Bolívar realizó una marcha en San Félix para rechazar lo que llamaron “las sanciones criminales”.

