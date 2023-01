Angelinos ya no seran vendidos por su dueno Arte Moreno

El propietario de la organizacion de Los Angelinos de Anaheim de la MLB, Arte Moreno, ha dejado saber que no tiene planes de seguir con la venta de su equipo actualmente.

En medio de la temporada 2022, Arte Moreno comunicó que junto a su familia estaban explorando la posibilidad de vender a Los Angelinos de Anaheim luego de más de dos décadas. Sin embargo, faltando dos meses para el Opening Day de la MLB 2023, deja saber que sus intenciones de vender la organizacion llegaron a su final.

Moreno cree que su etapa con los Angelinos aún no ha terminado y cree que hay mucho trabajo por hacer para traer cosas positivas a los Angelinos. Además, dice que no se encuentra listo para romper sus vínculos con los empleados, jugadores y fanáticos del equipo.

Comunicado oficial de Los Angelinos de la mano de Arte Moreno:

Today, the #Angels announced that the Moreno Family is ending the exploratory process to sell the team and will continue ownership throughout the 2023 Season and beyond. pic.twitter.com/aokYfba1Dp

— Los Angeles Angels (@Angels) January 23, 2023