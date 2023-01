EEUU | López Obrador reiteró a Biden su petición para exonerar a Assange

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que reiteró al mandatario estadounidense, Joe Biden, su petición para exonerar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien EE.UU. busca juzgar por sus revelaciones.

Cuestionado por la prensa, López Obrador confirmó que abordó el tema con Biden en la Cumbre de Líderes de América del Norte que México albergó el 10 de enero, aunque rechazó dar más detalles.

“Sí hablamos, pero no puedo hablar, porque me importa mucho que logremos la libertad de Assange», expresó en su rueda de prensa matutina.

López Obrador, quien incluso ha ofrecido asilo político al fundador de Wikileaks, ha solicitado la exoneración de Assange desde que Donald Trump era presidente de Estados Unidos (2017-2021), mientras que en junio pasado le dejó una carta a Biden en una visita a Washington con la misma petición.

Su renovada solicitud ocurrió tras reunirse con Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, en el Palacio Nacional.

El presidente manifestó que su postura ante Biden «fue la misma», aunque matizó que «respeta la decisión del Gobierno de Estados Unidos».

«Lo que yo ya he expresado en otras ocasiones, de que no se puede golpear a la libertad de expresión. Que sería, el mantener más tiempo en la cárcel a Assange, continuar agravando el derecho de manifestarnos libremente, y que además Assange no es un espía, sino un periodista», enunció.

El mandatario argumentó que lo que hizo Assange, quien se mantiene en una cárcel en Inglaterra, «fue dar a conocer información, igual que la información que dio a conocer el New York Times y otros medios».

«¿Y por qué a esos medios no se les juzga? Porque es Assange. Y (también mi postura es) que la Estatua de la Libertad no puede convertirse en un símbolo vacío, lo más importante es la libertad, estemos o no estemos de acuerdo”, mencionó.

Pese a sus reclamos, López Obrador apuntó que «el presidente Biden, que es una muy buena persona y un buen gobernante, merece toda la confianza» del Gobierno de México.

El periodista australiano está en una cárcel londinense a la espera de su posible extradición a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses acusan al australiano de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán. EFE