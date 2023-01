Guaidó tilda de “hipócrita” a Lula da Silva por hablar de autodeterminación y obviar la necesidad de una la elección presidencial en Venezuela

Miedo. Esa es la razón por la que según Juan Guaidó, Nicolás Maduro canceló su visita a Argentina para participar hoy 24 de enero en la Cumbre de la CELAC.

En una entrevista que concedió el líder opositor a Radio Mitre de Argentina, agradeció en nombre de los venezolanos el “movimiento legítimo” de la oposición argentina para evitar que Maduro fuera a Buenos Aires.

“Maduro principalmente vive con miedo a pesar de dominar el aparato represivo del Estado secuestrado por una dictadura que se refleja claramente en los crímenes de lesa humanidad señalados por la Corte Penal Internacional. Tienen años tratando de lavarle la cara de alguna manera como lo hizo ayer (lunes) Lula da Silva y también lo intenta Alberto Fernández, y aún así no se atreve a ir a Argentina excusándose en un movimiento legítimo de la oposición argentina, de los argentinos de bien para evitar que un dictador vaya a Argentina, cosa que agradecemos todos los venezolanos”.

De igual manera refirió que “no legitimar a un dictador es también visibilizar a las víctimas” y es enarbolar las banderas de la democracia y libertad por la cual se lucha actualmente Venezuela.

”Desconcertante”

Como “desconcertante” definió Guaidó el apoyo que el mandatario argentino, Alberto Fernández, da y expresa públicamente a Nicolás Maduro y su régimen que ha sido el causante de 7.5 millones de migrantes; que ha sido el responsable de que 6.5 millones de venezolanos estén en hambre crónica según el último informe de la ONU; que un maestro gane seis dólares mensualmente.

Para nosotros es desconcertante que Alberto Fernández no defienda la democracia. Alberto Fernández ha tenido una actitud negacionista ante la crisis de la violación de derechos humanos en Venezuela, ante la necesidad de una elección presidencial libre y justa. Es lamentable que la aproximación a un dictador sea por razones ideológicas o económicas”.

Citó como ejemplo del error de la aproximación a regímenes autoritarios, el caso de la Rusia de Putin, a quien muchos países se acercaron por razones económicas, por un gasoducto, por razones energéticas y hoy día se dan cuenta que “fue un gran error para el planeta entero”.

“Fue un gran error aproximarse a Putin; no es diferente con el caso de Maduro. El gran debate es autocracia versus democracia”.

Al ser consultado sobre las recientes manifestaciones en Venezuela, el líder opositor dijo que han sido multitudinarias y la razón principal es la exigencia de derechos elementales como un sueldo justo para vivir con dignidad.

“El 23 de enero es una fecha histórica en Venezuela porque fue la caída de la dictadura de Marcos Perez Jiménez por lo cual ayer en 60 ciudades en el país, a pesar de la dictadura, miles de personas salimos a las calles a exigir nuestros derechos”.

Denunció que “protestar en Venezuela siempre es un riesgo, no en vano Maduro está señalado por crímenes de lesa humanidad por asesinar a jóvenes protestando, torturar a la disidencia incluso asesinatos como el caso del dirigente político Fernando Albán, el del capitán Acosta Arévalo, quienes fueron asesinados bajo tortura del régimen de Maduro. Es riesgoso tanto como ganar seis dólares al mes”.

Hipocresía

Durante la entrevista con Radio Mitre de Argentina, Juan Guaidó, tildó de hipocresía que el presidente de Brasil, Lula da Silva “hable de autodeterminación y obvia olímpicamente necesidad de una la elección presidencial en Venezuela que está escondiendo, ocultando Maduro”.

“Es hipócrita hablar de democracia cuando no se habla de los presos políticos, cuando no se habla de derechos fundamentales, de la elección libre presidencial por la cual luchamos en Venezuela. Es lamentable que sea circunstancial el apoyo a la democracia; y no simplemente por el hecho de ser democracia”.

Recordó además que en Venezuela hubo un saqueo en el caso de Odebrecht de aproximadamente 30 mil millones de dólares por conceptos de contratación; y que el 92% de las obras no fueron terminadas y tampoco hay ni un solo detenido en el país.

“Yo hice una investigación en la Comisión de Contraloría del Parlamento nacional que señala directamente a Maduro que cuando era canciller firmó un convenio binacional con Brasil para además saltarse todos los procesos de licitación; oh sorpresa que el presidente era Lula da Silva que también estuvo investigado en Brasil”.

Asimismo indicó Guaidó que “Lula colaboró directamente con Maduro y con Chávez en su momento, para estas contrataciones lo cual hoy tienen pasando hambre a los venezolanos. Es evidente el financiamiento que hicieron desde Venezuela en su momento como por ejemplo el caso del famoso maletín de Antonini Wilson en Argentina; desde Venezuela se ha financiado el Foro de São Paulo en su momento”.