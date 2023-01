La grosera expresión de Osmel Sousa al revelar que nunca ha estado con alguna mujer

El cubano Osmel Sousa, mejor conocido en el mundo de la belleza como «El Zar de la Belleza«, causó revuelo en las redes sociales el pasado viernes 20 de enero de 2023, luego de confesar en pleno episodio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, que nunca ha hecho «cronchi cronchi» con ninguna mujer.

Para nadie es un secreto que Osmel es una persona cerrada y difícil, pero esta vez decidió abrir un poco su corazón y hablar libremente algo que quizás no se conocían de él. Asimismo, aseguró que en todo lo que lleva de vida no ha probado ni ha tenido una experiencia de amor con las mujeres.

Por su parte, en pleno episodio Sousa dejó a los participantes de LCDLF3 con la boca abierta con una revelación que nadie se imaginaba.

«Les voy a contar algo, nunca he intimado con una dama y que desde pequeño note que era homosexual. Desde que yo era chiquito a mí me gustaban las cosas de misses. Yo quería vestirme de Rapunzel», expresó el expresidente del Miss Venezuela.

Rápidamente, los mensajes de los internautas no dudaron en llegar y el que recibió más protagonismo fue el de un cibernautas en especifico. «Debió responder como Juan Gabriel, ‘lo que está a la vista no se pregunta’… eso me parece una pregunta impertinente. Un aplauso a este tipo que representa claramente lo que un heterosexual confundido le pregunta a una persona abiertamente homosexual. Lo que no lograron los periodistas hacer que Osmel hable de su vida privada los famosos sí. Es que son chismosos pero duro», confesó el seguidor.

