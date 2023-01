MLB investiga a Mike Clevinger por presunta violencia domestica

El ahora lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Mike Clevinger está siendo investigado por la oficina de MLB por presunta violencia domestica.

Mike Clevinger está en el ojo de huracán y la oficina de Major League Baseball – MLB lo está investigando luego de acusaciones de violencia doméstica y abuso infantil. Este lanzador recién firmó desde la agencia libre con los Medias Blancas de Chicago para la temporada 2023 de Grandes Ligas.

Olivia Finestead, madre de 24 años de la hija de Clevinger, le dijo a The Athletic que ha estado en contacto con personas del Departamento de Investigaciones de MLB desde este verano. Según Finestead, ha detallado a esos investigadores incidentes de abuso físico, verbal y emocional, incluido un incidente de junio pasado en el que la dama dijo que Clevinger la estranguló, y otro aproximadamente dos semanas después cuando dijo que la había afoteado en una habitación de hotel cuando el equipo estaba jugando contra los Dodgers y además, le tiró tabaco de mascar usado a su hija, así reseñaron las periodistas mencionado medio Brittany Ghiroli y Katie Strang.

