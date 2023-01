Así es como puedes bloquear mensajes SMS en tu celular de números desconocidos

Una de las cosas más molestas relacionadas con nuestro teléfono celular es que nuestra bandeja de mensajes SMS se llene de textos que provienen de números desconocidos y sobre todo, que varios de ellos puedan tener un fin malicioso.

Hoy en día, realmente son ya pocos los que se comunican a través de un SMS debido a la existencia de apps de comunicación instantánea, como WhatsApp o Telegram; sin embargo, los mensajes de texto sí son usados frecuentemente para hacer algunos pasos de verificación, ya sea cuando nos damos de alta en alguna plataforma o servicio, para confirmar un pago, entre otras cosas.

Generalmente, cuando pensamos en medios de estafa, lo primero que nos viene a la mente son llamadas telefónicas extrañas o correos electrónicos de remitentes no conocidos; sin embargo, los delincuentes también hacen de las suyas mediante los SMS.

Si te preocupa que pudieras llegar a ser víctima de un delito por culpa de uno de estos mensajes, ya no es necesario que pierdas tiempo de tu día borrando todos los que llegan a la bandeja de tu celular pues hay una forma sencilla de bloquear los mensajes de texto de números telefónicos desconocidos o no deseados.

Cómo saber si un SMS tiene contenido malicioso

Una de las primeras señales es que, generalmente, las empresas cuando envían un SMS, colocan en primera línea el nombre de la compañía; además, estas suelen avisar con anticipación que podrían ponerse en contacto contigo por esta vía.

En segundo lugar, la gran mayoría de mensajes contienen un enlace al que se te invita darle clic. Si este viene abreviado, es altamente probable que se trate de algo malicioso.

Otra importante señal es que un mensaje de texto enviado por algún estafador es que este te invita a actuar de manera urgente para que así sea más sencillo que accedas a la petición ahí escrita.

Otras pistas para buscar incluyen faltas de ortografía, mala gramática, jerga, emojis y errores tipográficos. Si el texto no parece profesional, probablemente no sea de una marca o empresa en la que confíes.

Cómo puedes bloquear un SMS de números desconocidos o no deseados

Si tienes un iPhone, sigue estos pasos:

Abre el mensaje, luego toca la flecha que aparece junto al número de contacto que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Posteriormente, presiona el botón gris o azul que dice “Información”; ve hacia abajo y luego presiona en donde dice “Bloquear esta persona que llama”.

Si tienes un Android, lo que debes hacer es lo siguiente:

Abre el texto y toca el menú de 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla; luego, ahí ve a la opción “Detalles” y luego en “Bloquear contrato”. En ocasiones, hay algunos celulares como el Samsung Galaxy S20, que tienen un proceso más simple en el que todo lo que necesitas hacer es tocar el menú de 3 puntos y simplemente tocar “Bloquear”.

Cómo filtrar SMS de contactos desconocidos para que no entren a tu celular

En un teléfono iPhone:

Ve a Configuración y elige la opción “Mensajes”. Luego, desplázate hacia abajo hasta que encuentres “Filtrar remitentes desconocidos”; activa esta opción deslizando el botón hacia la derecha. Todos los mensajes de un número que no estén en su lista de contactos se filtrarán a la pestaña “Remitentes desconocidos” que se encuentra en “Filtros”.

En un celular Android:

Ve a “Mensajes” y toca los 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla; luego, toca en donde dice “Configuración” y luego en “Protección contra correo no deseado”. Ve abajo de la pantalla y en la opción que dice “Habilitar protección contra correo no deseado” desliza el botón hacia la derecha para activarlo.

Si no encuentras la opción “Protección contra correo no deseado”, tu teléfono no tiene una función de filtrado de correo no deseado. En este caso, deberás instalar una aplicación de filtrado de terceros.

