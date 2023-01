ONGs llaman a elecciones auténticas en Venezuela

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) llaman a “seguir impulsando elecciones auténticas en Venezuela” en marco del Día de la Democracia.

Además, Provea junto a 50 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron ante la propuesta de la Asamblea Nacional sobre elegir a un “nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

“La renovación de las autoridades electorales en mayo de 2021, y la consecuente incorporación de dos rectores no oficialistas en el seno del CNE, implicó un paso decisivo en el proceso de reinstitucionalización del árbitro electoral”. Así se lee en el comunicado de las ONG.

Asimismo, Provea señaló como fraudulenta la AN oficialista busca reemplazar a los rectores designados por un “acuerdo social” en noviembre de 2021, a pesar del mandato constitucional de siete años.

ONG llaman a “seguir impulsando elecciones auténticas en Venezuela”

Por su parte, las ONG firmantes hicieron un llamado a “seguir impulsando elecciones auténticas en Venezuela”. Además, exigieron el respeto a la institucionalidad democrática y al poder electoral designado en mayo de 2021.

“Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones”, las organizaciones citan al artículo 296 de la Constitución.

Asimismo, los miembros de las organizaciones reiteraron la necesidad de promover las condiciones para la actualización e inscripción de los ciudadanos venezolanos en el Registro Electoral, dentro y fuera de Venezuela.

“Ante la proximidad del bienio 2024-2025, que contempla la realización de comicios presidenciales, parlamentarios, regionales y municipales, urge continuar trabajando por el establecimiento de garantías y condiciones a favor de elecciones libres en Venezuela”.

Según estimaciones de Voto Joven, más de 3 millones de jóvenes venezolanos no están inscritos en el CNE, si no se hace nada, unos 3,5 millones de votos no participarían en la próxima elección presidencial del 2024.