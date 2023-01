Aroldis Chapman jugaría el Clásico Mundial con una sorpresiva selección

El cerrador cubano Aroldis Chapman estaría jugando con Gran Bretaña el próximo Clásico Mundial de Béisbol del 2023.

Aroldis Chapman recién firmó un contrato con los Reales de Kansas City para la temporada 2023 de las Grandes Ligas – MLB y al parecer antes de su debut con este equipo, verá acción en el Clásico Mundial de Béisbol, pero no con su país Cuba y tampoco con los Estados Unidos, lo haría de manera sorpresiva con el elenco europeo de Gran Bretaña.

Según reportó Yordano Carmona de Pelota Cubana-USA, Chapman fue incluido en roster de 50 jugadores elegibles de la Selección Nacional de Gran Bretaña para el Clásico Mundial de Béisbol. El ex-cerrador de los Yankees de Nueva York, ya sabe lo que es participar en este evento, ya que lo hizo con Cuba en una edición, pero en el rol de abridor.

As per Aroldis Chapman he has been added to Great Britain’s 50 man roster for the WBC. Its unclear if he will play pic.twitter.com/LeFMsWMATP

— Yordano Carmona (@YordiMLB) January 25, 2023