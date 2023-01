EEUU | Condenados dos hombres por crímenes de odio contra afroamericano en Florida

Dos hombres fueron condenados por «agredir brutalmente» y proferir insultos raciales a un afroamericano en 2021 en una tienda Family Dollar de Citrus Springs, en la costa oeste de Florida, un ataque «impulsado por la intolerancia y el odio», informó este jueves el Departamento de Justicia de EE.UU.

Roy Lashley, de 56 años, y su hermano, Robert Lashley, de 52 años, fueron condenados a 5 y 3 años de cárcel, respectivamente, por el delito de «crimen de odio por motivos raciales».

Según los hechos admitidos en las declaraciones de los acusados, los dos hermanos vieron a la víctima comprando en una tienda Family Dollar y uno de ellos comenzó a proferir insultos raciales al afroamericano, al que siguieron hasta el estacionamiento.

Hate Crime in Florida. Roy Lashley, 55, and Robert Lashley, 52, were indicted by a federal grand jury in Florida for hate crimes related to an alleged attack on a Black man with an ax handle while yelling racial slurs by a Family Dollar Store in Ocala, FL. pic.twitter.com/CQwXHEneuB

— Don Lewis (@DonLew87) June 19, 2022