Juan Guaidó exige fecha para las Primarias y la participación de todos los venezolanos “estén donde estén”

El dirigente opositor Juan Guaidó presentó este jueves su rendición de cuenta tras haber estado al frente del Gobierno Interino desde 2019 a 2022, encuentro con los medios donde exigió una fecha para las elecciones de Primarias de la oposición venezolana lo más pronto posible.

“Exigimos la fecha de primarias y la participación de todos los venezolanos para lograr la reunificación de un país que da demostraciones de resistencia y lucha democrática», comentó.

Guaidó también aseguró que al líder del chavismo venezolano, Nicolás Maduro, “le quedan días” para salir del poder al frente del país, por lo que instó a los venezolanos a “estar preparados”, señalando que “mi llamado es a promover la unión de Venezuela».

Asimismo, acotó que “yo no me voy a rendir. No nos vamos a rendir. Que se repita en cada rincón de Venezuela».