Marcy Ávila, la venezolana que llevó su talento a Netflix y Binance

La creadora digital con más de 200.000 seguidores en redes sociales conversó con el equipo de El Diario sobre su historia y su trayectoria en varios ámbitos. Algunos de sus proyectos previstos para 2023 incluyen un proyecto con Netflix y hacer música con inteligencia artificial

Marcy Ávila es actriz, activista por los derechos LGBTIQ+, músico, productora, artista de efectos visuales y creadora digital. Su talento la llevó a trabajar con grandes empresas como Netflix, con la que próximamente estrenará un proyecto; también con Disney, HBO, Binance, Fender, Universal y Meta. Con el esfuerzo de varios años comienza 2023 asumiendo varios proyectos que expanden su talento a otras áreas.

Está trabajando en una producción musical que se estrenará a mediados de 2023: un álbum de rock compuesto con inteligencia artificial. Marcy se encargó de producir la música junto a la cantante y modelo Amelia Grace Zerbe. La caraqueña de 25 años de edad cuenta con 105.000 seguidores en Instagram, 94.000 en TikTok y 4.500 en Twitter.

Sus videos pueden sumar miles o millones de reproducciones, como uno que hizo en 2021 bromeando sobre comer perrarina, que a la fecha tiene 1 millón de “Me gusta” y 8 millones de vistas. La espontaneidad es parte de su vida y la retrata en sus redes sociales. Cuando no es así, toma su guitarra y hace música.

Aunque la mente de Marcy pudiera perderse en el sonido de las bocinas de la estación de bomberos que suenan constantemente al lado de su apartamento, siempre toca tierra haciendo las cosas que más le apasionan. Comentó que se deja llevar por el día, teniendo claro las metas y lo que quiere lograr. Tras un episodio de intento de asesinato en Venezuela, también empezó a practicar el arte marcial krav maga.

Luego de asistir a un evento con Instagram y HBO Max en Nueva York, conversó con el equipo de El Diario sobre su historia. Ella no siente que esté trabajando, aunque sea así. Piensa en qué puede ser viral, graba videos y los edita cuando puede en su colorido estudio: todo lo hace ella. “Mi trabajo no es un trabajo normal”, dijo. Al vivir en una ciudad tan costosa, debe trabajar cada vez que puede para pagar el alquiler. Eso sí, su guitarra, su novia y sus amigos siempre estarán allí para cuando necesite momentos de paz y desconexión del mundo digital.

En 2022, mientras Marcy manejaba hacia un evento en Universal Studios en Los Ángeles (California, Estados Unidos) pensó: “¿De verdad estoy aquí? ¿Me lo merezco?”. Un impostor en su mente hacía de las suyas. Para ella, ese momento lo fue todo. Sus sueños finalmente se volvieron realidad, en una ciudad con tantos contrastes como su historia.

Así llegó Marcy Ávila a las grandes empresas

Binance fue la primera gran empresa que confió en el talento de Marcy Ávila, quien fue durante varios meses imagen de uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo. Llegó a la compañía luego de que una persona la contactara a través de sus historias de Instagram. Recordó que en ese momento había chocado su vehículo en Caracas, se endeudó y cayó en un “bajón duro”. La persona que vio su situación le ofreció el trabajo para crear contenido para Binance.

En noviembre de 2022 firmó con Meta para trabajar en el proyecto Dale tú, que impulsa a los creadores digitales. De los miles que aplicaron, ella fue seleccionada entre los 20 finalistas. También participó en la Creator Week con la casa matriz de Instagram, WhatsApp y Facebook. Para ella, esos momentos quedan marcados en su mente.

Mi antes y después fue trabajar con Instagram y Facebook, es lo más top que he hecho en mi vida, trabajar con una red social que venía usando toda la vida. Me dio la plataforma para crecer, tener seguidores. Es surreal”, expresó la creadora digital, quien dijo que su paso por todas las empresas ha sido diferente.



Recordó que llegó a Disney por su trabajo en redes sociales y a Netflix por un casting. En Venezuela intentó surgir en varios ámbitos. Hizo pasantías en una empresa de publicidad que manejan la imagen de grandes compañías en el país; fue su primer trabajo. Para ella fueron gratificante esas experiencias, porque aprendió a ser disciplinada en el trabajo. En 2019 su talento empezaba a ser reconocido en los Premios Pepsi al estar nominada como Artista Digital del Año.

Ahora, aunque me vaya bien en redes sociales, tengo que estar haciendo otras cosas para poder pagar la renta. Me gustaría vivir 100 % de las redes sociales. Si actúo en alguna película o serie de televisión, que sea por amor al arte y no porque necesite el dinero”, subrayó Marcy.



El precio de ser diferente

“Estoy haciendo todas las cosas que siempre quise, mi versión más pequeña estuviera súper orgullosa de mí”, dijo. Se definió como “rara”, le gusta hacer cosas distintas y busca que su contenido o sus creaciones estén a la par de quién es ella. Eso sí, todo dentro del arte. Todo lo que sabe y ha aprendido lo hizo de manera autodidacta, a través de maestros o videos de YouTube.

En Venezuela intenté estudiar la carrera de Enfermería, que no tenía nada que ver con lo que hago ahora. Sin embargo, luego que empecé a estudiar, la universidad me rechazó por transfobia. Aceptaban a todos y a mí me rechazaron”, comentó Marcy sobre sus inicios.



Recordó los momentos en su infancia. En ocasiones no quería ir al colegio porque le hacían bullying porque no le gustaba cortarse el cabello, lo quería tener largo. Era una batalla constante con sus profesores y sus compañeros. Para Marcy, los niños y adolescentes pueden ser crueles, sobre todo en bachillerato. Eso la marcó.

Mi familia es un buen apoyo moral, al principio no estaban tan de acuerdo con mis decisiones. Es una familia como cualquier otra venezolana, se hacían bromas o chalequeaban sobre las personas LGBTIQ+. En el comienzo pasaron por un proceso de aceptación, hasta hace un par de años. Son lo máximo, los quiero mucho. Sé que no todos corren con la misma suerte”, señaló Marcy Ávila.



Sus experiencias se ven reflejadas en algunas de las canciones que ha publicado previamente, como “Superficiales” (2015), “Extranjero” (2016), “No te quiero” (2020), PUTO COVID (2022) y “Los Delorean” (2022). Este último fue un solo de guitarra en texturas, producido por el productor ganador del premio Grammy Latino, Fidel Goa.

Marcy, de Caracas a Los Ángeles

Marcy estuvo de visita en Miami en 2021 antes de migrar a Los Ángeles en 2022. Durante su estadía de tres meses vio “cómo era la movida”. Meses después, una amiga le ofreció comprarle el pasaje para radicarse en Estados Unidos y aceptó. Destacó que fue inesperado, pero “fluyó”.

Los Ángeles es una ciudad muy difícil para establecerse. Es una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Hay muchas oportunidades, pero también hay muchas personas luchando por ellas. Tienes que estar tocando puertas todos los días esperando que alguna se abra”, indicó.



Marcy comentó que migró por la transfobia y LGBTIQfobia presente en Venezuela. Aunque señaló amar a su país, sintió que es un lugar en el que ya no tenía espacio para crecer profesionalmente. En Hollywood busca continuar la carrera de la actuación, a pesar de que llegó a actuar en la telenovela Enemiga de RCTV y en la producción Almas en pena de Amazon Prime, siente que no ha llegado a donde quiere.

“Cuando vine a Estados Unidos seguí contando mi historia. Grababa contenido en las historias de Instagram y mostré cómo literalmente me vine sin nada de dinero, no tenía donde dormir, iba a fiestas únicamente para dormir en las casas de las personas que conocía en esos lugares”, dijo Marcy.

Aunque escapó de la transfobia y el peligro que representaba Venezuela para ella, en Estados Unidos también se encontró con otros prejuicios. Comentó que a pesar de que la gente es “mente abierta”, existen otras barreras. Ser ella misma y encontrar el terreno donde cosechar sus sueños fue uno de sus mayores logros durante sus primeros meses en otro país, en los que llegó a tener tres trabajos y a dormir en un pequeño depósito, donde guardaba sus cosas.

“Uno de los peores días de mi vida fue durante una alfombra roja a la que me invitaron gracias a mis redes sociales. Estaban personalidades como Brad Pitt, Sandra Bullock y muchos actores geniales. Esa misma noche dormí en la calle. Para mí fue una locura, las vueltas de la vida, estar en un evento tan top y esa noche no tener dónde dormir. Fue uno de mis puntos más bajos”, expresó.

Fluir como filosofía de vida

Marcy Ávila comenta que en Los Ángeles no tiene el apoyo de nadie. Ante la situación, que en ocasiones puede ser compleja económicamente, no tiene de otra que echar raíces a sus proyectos. No se deja atormentar por el impostor que la lleva a pensar qué será de ella en el futuro. En 2023 no se cierra a ninguna posibilidad, para ella, la mejor forma de vivir es ”disfrutar el proceso y ver hasta dónde se llega”.

La creadora invitó a los jóvenes creadores digitales a no tener miedo. Ella creció con miedo a que su familia la juzgara, a que la botaran de su casa, a que sus amigos le dejaran de hablar. Ese miedo le hizo perder tiempo en su proceso de crecimiento personal y profesional.

“Al final del día, la gente debe experimentar y conocerse. En algún momento puedes pensar que eres algo, pero luego te das cuenta que no. Yo últimamente me he sentido no binaria, a pesar de que uso pronombres femeninos. La forma en que me visto puede resultar masculina. La ropa no tiene género, por eso no tengas miedo a expresarte con ropa o maquillaje. El mundo es muy binario todavía, pero si te gusta algo, ve por ello. Si eres un chico y te gusta pintarte las uñas, hazlo. Pero si no te gusta y quieres probarlo, hazlo. La gente tiene prejuicios por cosas tontas, cuando debería preocuparse por otras cosas”, recomendó Marcy a los jóvenes.

Desde la distancia, ve cómo en Venezuela las personas con prejuicios se están dando cuenta de que personas como ella existen y son tan válidas como cualquier otro. Para ella, lo que hace falta en Venezuela es tolerancia y empatía para entender lo que otras personas están viviendo.

Ahora que está cosechando años de esfuerzos y aprendizajes, continuará viviendo cada día con la energía y con pasión que queda retratada en cada publicación en sus redes sociales. Marcy Ávila fluye, pero no anda completamente sola por la vida, además de su círculo cercano, también deja que la curiosidad la tome de la mano y la guíe. Es esa curiosidad la que hace a un lado al impostor que vive en su mente y la lleva a donde tiene que estar, donde ella dice querer estar.

