Medias Rojas de Boston muestran serio interés en Matt Moore

Los Medias Rojas de Boston estan interesados en adquirir los servicios del relevista Matt Moore, probablemente uno de los tres mejores lanzadores que restan en la agencia libre de la MLB de cara al 2023.

Uno de los ámbitos que los Medias Rojas se han tomado en serio es mejorar su bullpen, el mismo que ha sido el principal causante de varios declives en las ultimas temporadas por falta de potencial, salud y estabilidad. Hace poco Adam Ducal, reciente adquisición del equipo, elogió las firmas de Kenley Jansen y Chris Martin por parte de la gerencia, al parecer esta busca mas elogios todavia.

Informa Chris Cotillo que los Medias Rojas de Boston se encuentran muy interesados en negociar con el relevista zurdo Matt Moore, a quien muchos recuerdan como abridor con distintos equipos que ahora se ha adaptado a otro rol en busca del éxito en las Grandes Ligas.

The Red Sox have indeed checked in on Matt Moore, per source. https://t.co/IqE7S7VdM7

— Chris Cotillo (@ChrisCotillo) January 26, 2023