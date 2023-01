Prepara la deliciosa ternera strogonoff o stroganoff, una carne en salsa con champiñones exquisita. Se trata de una receta tradicional rusa y se ha hecho muy popular en otros países, lo cual no extraña nada porque es un plato sabrosísimo y que típicamente se sirve con patatas, que en este caso voy a elaborar al horno en vez de fritas ya que quedan buenísimas y sin excesos de aceite. Anímate a cocinarla ya mismo y así comprobarás lo cremosa y sabrosa que queda la salsa que acompaña a la carne y las verduras.

Ingredientes para preparar ternera strogonoff o stroganoff, una carne en salsa con champiñones exquisita (4 personas):

4 filetes de ternera de unos 150 o 200 g cada uno.

2 cucharadas soperas de mantequilla sin sal.

1 cebolla.

150 g de champiñones.

200 ml de nata líquida para cocinar.

2 cucharaditas de postre de mostaza francesa.

100 ml de brandy, vino blanco seco o coñac.

8 patatas de tamaño pequeño o 6 de tamaño mediano.

Aceite de oliva, pimienta negra molida y sal.

Preparación, cómo hacer la receta de ternera strogonoff o stroganoff, una carne en salsa con champiñones exquisita:

Empezamos cocinando la guarnición de patatas. Precalienta el horno a 200ºC con calor arriba y abajo y ventilador. Pela las patatas con un pelapatatas, córtalas por la mitad y después cada parte en 3 o 4 gajos, según cómo los prefieras de tamaño. Ponlas en un plato hondo, échales un poco de aceite de oliva y sal y mézclalas con tus propias manos para que queden bien impregnadas. Cubre una bandeja de horno amplia con papel de hornear y coloca sobre ella las patatas sin que estén unas encima de otras. Introduce la bandeja en el horno y hornéalas durante unos 30-35 minutos o hasta que estén doradas y a tu gusto. No olvides sacar la bandeja del horno a mitad de cocción, en torno a los 15 minutos, y darles la vuelta con unas pinzas de cocina. Mientras se hornean las patatas nos da tiempo a preparar la ternera strogonoff. Pela la cebolla, córtala por la mitad y después en tiras finas. A los champiñones córtales la zona de raíces y tierra y límpialos con un paño húmedo de posibles restos de tierra. Córtalos en láminas, ni muy finas ni muy gruesas. Pon una sartén amplia (que te puedan caber los 4 filetes de ternera, en mi caso es más pequeña porque solo he preparado 2 raciones) a fuego alto con un chorrito de aceite de oliva y cuando esté caliente cocina los filetes de ternera 1 minuto por cada lado, buscando que se doren un poco pero que no estén muy hechos. Sácalos a un plato aparte y échales sal y pimienta negra molida por ambos lados. Pon la sartén a fuego medio con la mantequilla y echa la cebolla. Cocínala durante 3 o 4 minutos, lo justo para que se dore un poco y además se mezclará con los jugos que ha dejado la carne. Añade los champiñones laminados y cocínalo todo junto 5 minutos. Incorpora el alcohol (puede ser brandy, coñac o vino blanco seco), sube el fuego para que esté fuerte y espera un par de minutos a que se evapore casi todo el alcohol. Baja el fuego para que esté a temperatura media, echa a la sartén un poco de pimienta negra molida y sal y también añade la mostaza francesa y la nata para cocinar.Cocínalo todo junto 2 minutos. Corta los filetes de ternera en tiras, échalos a la sartén, mezcla y cocínalo todo junto 1 minuto y ya lo tenemos listo.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Sirve en los platos de los comensales una buena ración de patatas asadas y ternera strogonoff. Si te sobra no te preocupes, puedes guardar la ternera 3-4 días en la nevera (también puedes congelarla) y al recalentarla puedes añadirle un poco más de nata o incluso simpolemente leche para que vuelva a estar cremosa. Las patatas en cambio es mejor que las consumas en el momento ya que si las guardas y las recalientas su textura no estará igual y además el frío de la nevera no les sienta nada bien.

Disfruta de la cremosidad de la salsa que acompaña a la ternera y de lo ricos que están los champiñones y la cebolla así cocinados. Si no has cocinado demasiado la ternera te quedará tierna y jugosa y combinada con estas sencillas patatas al horno es un plato de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de ternera strogonoff o stroganoff, una carne en salsa con champiñones exquisita:

Es muy típico añadir a la vez que la mostaza y la nata unos pepinillos en vinagre picados, le aportan un toque avinagrado muy rico al plato.

También puedes inicialmente cortar la ternera en tiras y después saltearla, haz lo que te resulte más sencillo.

Consejos:

Como la carne no la vamos a servir en filete simplemente que te vayan cortando filetes hasta tener entre 600 y 800 g de carne, según cuanto de abundantes quieras servir las raciones.

Si cortas las patatas en bastones, como las clásicas fritas, puedes igualmente cocinarlas en el horno pero tardarán algunos minutos menos así que estate pendiente del horno para que no se te quemen.