Actor de Rebelde arremete contra sus excompañeros

El reencuentro de los exintegrantes de RBD con su próxima gira Soy Rebelde Tour ha generado a varios personas insatisfechas con las presentaciones que tendrán lugar en 26 ciudades de México y Estados Unidos a partir del próximo 25 de agosto.

Ronald Duarte, quien interpretó el personaje de Jack Lizaldi en la serie de Rebelde, es uno de los que estuvo en desacuerdo con las ciudades donde se presentará la banda con su esperado reencuentro.

A través de las historias en su cuenta en Instagram, el actor estalló contra sus excompañeros de la serie por no incluir a otras ciudades de Latinoamérica en su lista de conciertos.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama… que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”, reseñó Ronda sobre lo que escribió Duarte.

Posteriormente, Ronald también compartió un meme con un mensaje a modo de críticas para los intérpretes de las recordadas canciones de RBD. “I don’t speak Spanish’. Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

Cabe destacar que, luego de 15 años, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se unirán de nuevo para poner a vibrar a sus fanáticos, sin embargo, será sin la presencia de Alfonso Herrera, quien afirmó que no formará parte de la gira por compromisos laborales.