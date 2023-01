Colombia “Diciendo y haciendo” Roy Barreras denunció penalmente a Polo Polo por decirle a Petro ‘Guerrillero’

El presidente del congreso de la República Roy Barreras quiso ponerle freno a los insultos de la oposición por parte de Miguel Polo Polo, donde sigue atacando al presidente Gustavo Petro y a su gabinete, refiriéndose a él como un guerrillero.

Estas acusaciones fueron hechas y han sido repetitivas a través de las redes sociales del senador Polo a Polo, por lo que Roy Barreras presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia para que se determine si está atentando moralmente en contra del presidente Petro al llamarlo Guerrillero y tratar a su gabinete como “delincuentes”

Además, Roy Barreras explicó que las afirmaciones de Polo Polo no tienen nada que ver con el derecho de libre expresión, sino que atentan en contra del presidente de Colombia y su gabinete, indicando que estas acusaciones deben ser hechas con pruebas, y de ser cierto, la denuncia debería hacerla con las autoridades.

«Diciendo y haciendo. Esta es mi denuncia penal ante la Corte Suprema contra el Sr Polo Polo que ha creido que puede impunemente llamar guerrillero a nuestro Presidente @petrogustavo y delincuentes a todos sus ministros e invitar a asonadas a quienes dispararon contra los jóvenes» Escribió Roy Barreras y adjunto el documento de la denuncia

Pero a pesar de esta denuncia, el senador Polo Polo, insiste en sus afirmaciones y de nuevo compartió otro Twitter, donde según él, explica por qué lo llama guerrillero.

Vuelvo y lo digo: Así como no hay ex violadores porque no hay ex violados, así como no hay ex asesinos porque no hay ex asesinados, así como no hay ex torturador porque no hay ex torturado, tampoco hay ex guerrilleros.

— MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 26, 2023