CS: Informe de Rosales, Capriles, Allup, Leopoldo, Guaidó & Maria Corina + Maduro negocia juicios + Delincuencia en Margarita llega a Rusia

CARTA SEMANAL 27/01/23

Saludos lectores, esta es nuestra primera Carta Semanal correspondiente al presente año 2023, a partir de hoy volvemos a nuestras publicaciones semanales.

Les agradezco la atención,

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA OPOSICIÓN VENEZOLANA?

Tal y como muchos repiten hay varias versiones de opositores en Venezuela. Un primer grupo que forman parte de los que negocian prebendas con el régimen (Alacranes), el otro que se ocupa más de impedir que llegue el compañero que enfrentar a Maduro (Cesta de cangrejos) y por último los opositores tanto a Maduro como a los otros dos grupos (Radicales ortodoxos).

MANUEL ROSALES está convencido que Maduro lo va a elegir para que sea quien lo enfrente en las elecciones 2024. En UNT creen que su jefe es el único que puede convencer al régimen que no habrá persecuciones, pero para llegar hasta ese punto tiene que convencer a los votantes opositores, y para esos fines se financian encuestas con data alterada. Una fuente oficial me confía que “con Rosales no estamos esperando otra cosa que su derrota, la oposición no votará por él, es por eso por lo que lo queremos de candidato.” Aparece de cuarto en nuestras mediciones.

HENRIQUE CAPRILES se encargó de negociar con el gobierno de Maduro la entrada de varios exilados de Primero Justicia, a cambio de que sumaran al proceso electoral de alcaldes y gobernadores, sigue apostando a ser candidato presidencial, para eso tiene a Stalin González como su representante en la mesa de México, de allí espera levantar su inhabilitación, pero ese no es su único obstáculo, dentro de su partido tiene que contarse con Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz. Estos dos han sido mas justicieros que el dos veces candidato presidencial, quien tiene más de una década que no se pone una franela amarilla y negra.

Nuestras mediciones indican que Guanipa, tiene la primera opción en las primarias del partido turpial. Aparece de tercero en nuestras mediciones.

HENRY RAMOS ALLUP ha dejado de apoyar a Juan Guaidó y se ha sumado al lado de Manuel Rosales, sigue su misma estrategia y destino. Ambos están en la onda aquella de “adeco es adeco”. La candidatura de Carlos Properi, que se presenta como la carta de Ramos, será negociada llegado el momento. En nuestras mediciones ni Ramos ni Prosperi aparecen con chance.

LEOPOLDO LÓPEZ sigue siendo una figura reconocida en el exterior, pero en Venezuela ha perdido un importante capital político. Los juicios en su contra, las persecuciones y algunos errores de cálculo lo han obligado a declinar en Guaidó la candidatura en nombre de Voluntad Popular.

JUAN GUAIDÓ defenestrado de la presidencia interina por los partidos UNT; PJ y AD, ha quedado en un ambiente vulnerable a nivel personal y sin los recursos del interinato. La obvia debilidad se ve compensada parcialmente, por la certeza de que su gobierno parlamentario lo tenía unido a figuras políticas que son repudiadas por la mayoría opositora. “Mejor solo que mal acompañado” es su obligado lema. En nuestras mediciones aparece en segundo lugar en las preferencias del electorado opositor.

MARIA CORINA MACHADO dudó en inscribirse en las primarias. Sentía que le harían dentro del proceso interno lo mismo que hicieron con Guaidó los partidos del G-3. Finalmente optó por sumarse a la pelea interna. La decepción por los partidos tradicionales, sus sempiternos líderes y las negociaciones a trastiendas, tiene a quienes la consideran como “la más consistente”, como única opción. La “dama de hierro» es un terror para los chavistas, por lo que buscarán de todas las formas impedir que sea la abanderada opositora. Su estrategia debe ser ganar el proceso interno y luego pedir apoyo internacional para consolidar su opción. Si logra ambas cosas, todo parece indicar que pudiera ser la próxima presidente de Venezuela. En nuestras encuestas está de primera.

MADURO NEGOCIARÁ SE CIERREN TODOS LOS JUICIOS EN SU CONTRA.

La liberación de los sobrinos de Cilia Flores por perdón del presidente de EEUU, es una demostración de la voluntad de la administración demócrata, de hacer todo lo necesario para sacar a Venezuela del eje de tiranías de izquierda.

En Washington tuve la oportunidad de confirmar, lo que era mi previo análisis jurídico de la liberación de los condenados por conspirar la entrada de cocaína a territorio norteamericano. A quienes me preguntaron en su momento, les advertí que la liberación había que verla dentro del contexto del sistema judicial independiente de EEUU.

Los condenados Flores en el 2023 cumplían la mitad de su condena a 18 años. En la mayoría de sistema judiciales occidentales, cuando se alcanza un 50% de cumplimiento del tiempo sentenciado se abren múltiples medidas alternativas de acatamiento de sentencia. La administración Biden encontró en esta realidad, la oportunidad para ejecutar una acción doble propósito, por una parte, logró rescatar a varios ciudadanos con nacionalidad americana y por el otro, le mostro a Maduro un camino cierto de negociación a nivel personal.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace desde su lado el lobby necesario para alcanzar el referido objetivo, en tal sentido ha afirmado que es difícil que se realice un proceso electoral con garantías en Venezuela si hay una recompensa por la captura de uno de los posibles candidatos haciendo referencia a Maduro, buscado por la DEA. “No es simplemente que se hagan unas elecciones. Es difícil que se hagan unas elecciones si uno de los participantes posibles tiene 15 millones de dólares como precio por su cabeza”, expresó.

Una fuente que maneja directamente el tema de Venezuela, en la capital del gobierno norteamericano me dijo: “Un juez les podía dar libertad condicional a los narco-sobrinos, o cualquier otra medida en cualquier momento, es mejor negociar entre las partes que dejar esto en manos de un magistrado que puede o no entender lo relevante del tema político”.

Maduro solo negociará elecciones libres si lo dejan primero libre a él.

LA INSEGURIDAD EN MARGARITA LLEGA A LOS RUSOS

En nota de Carolina Arias, se detalla la grave situación de inseguridad que está presente en la Isla de Margarita. La periodista ganadora de todos los premios profesionales en la región insular escribió para nuestro portal lo siguiente:

Una pareja de turistas rusos fue atracada la tarde de este jueves en el mirador de Bahía Constanza, en la vía que une los municipios Antolín del Campo y Gómez. La pareja admiraba el paisaje cuando fueron sorprendidos por delincuentes que portaban escopetas y armas cortas. Fueron conminados a entregar todo y en efecto perdieron joyas, equipos de fotografía y sus documentos. Por ser este un paraje solitario, mas en día de semana durante la temporada baja, los antisociales no tuvieron problema en reventar los vidrios de la camioneta en la que se movilizaban los visitantes. La información trascendió de manera extraoficial por redes sociales, y hasta el momento no ha habido pronunciamiento de las autoridades aunque las víctimas se dirigieron a un comando de policía a denunciar el hecho.

La calamitosa situación económica, los sueldos de hambre y desempleo tienen los índices de crímenes como robo, atraco y asalto a mano armada… en ascenso.

Hasta la próxima semana,

Braulio Jatar Alonso