hermano de DJ Valentina Trespalacios asesinada publica último chat de ella a su madre

Daniel Felipe Trespalacios, hermano de Valentina, dio detalles de cómo era la relación de la joven con su novio americano, de quien se desconoce su paradero.

Como un hombre “posesivo y celoso” describió Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, al novio de su hija, John Poulos, quien es el principal sospechoso de cometer el escabroso crimen.

Mientras se da con el paradero del estadounidense, quien aparentemente borró todos sus perfiles en redes sociales y salió del país después de que el cuerpo de su novia fuera hallado dentro de un contenedor de basura en Fontibón, la familia de la fallecida ha contado detalles que darían pistas de que todo podría tratarse de un feminicidio.

Uno de los últimos en hablar fue uno de sus hermanos, quien contó qué fue lo último que supieron de la DJ, quien el viernes se había ido a vivir con el extranjero en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Valentina Trespalacios: qué le dijo a su mamá sobre John Poulos

De acuerdo con el joven, cuando el hombre fue a recoger a su hermana en la casa para irse a vivir juntos (hay videos de los dos en un parqueadero subiendo a un carro) ella esta estaba muy feliz.

Sin embargo, en la noche del sábado Valentina le dejó un mensaje vía chat a su mamá, el cual prendió las alarmas de la familia.

“El sábado en la noche le escribió a mi mamá y le decía: ‘Mami, la vida no es fácil. Todo tiene un precio’, pero mi mamá lo tomó como si él la tratara mal”, indicó Daniel Felipe en Noticias Caracol.

Según el joven, aunque nunca llegaron a pensar que el estadounidense pudiera ofender o agredir a la DJ, pues consideraban que era tranquilo, esas palabras de Valentina les hizo pensar que algo no andaba bien.

“Mi mamá le dijo: ‘Hija, tú no necesitas de eso, tú no necesitas darnos más, tú ya nos das mucho’. Después de eso no volvió a hablar con mi mamá y el último que habló con mi hermana fue mi hermanito a medianoche”, agregó en el mismo medio.

El último familiar que habló con la joven de 23 años fue su hermano menor, de 13, con quien hizo videollamada desde el apartamento al que se había mudado. Esto golpeó en gran magnitud al menor, quien según su hermano iba a ir a conocer el domingo la vivienda a donde se había ido Valentina.

Por último, Daniel Felipe confirmó que una de las mejores amigas de su hermana había notado que la cantidad de pretendientes que tenía la joven estaban despertando los celos del estadounidense.

“La mejor amiga, Silvana, nos cuenta que ella le recomendaba a mi hermana que borrara las conversaciones, que se cuidara mucho porque tenía esposo y que sabía cómo era eso”, concluyó en el informativo.