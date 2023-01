New York Mets tran de regreso receptor experimentado Michael Pérez

El receptor boricua Michael Pérez ha llegado a un acuerdo de Ligas Menores para regresar a los New York Mets de cara a la próxima temporada de la MLB, informa Mike Puma.

A pesar de la fuerte competencia que existe en la receptoría de los Mets con los veteranísimos Thomas Nido, Omar Narváez y el super prospecto Francisco Álvarez, el boricua Michael Pérez asume el reto con el fin de hacer el equipo desde el Opening Day a como de lugar.

