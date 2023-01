¿Qué se debe hacer para subir el salario mínimo a un nivel justo?

1527553

Caracas.- El incremento de salario mínimo es uno de los principales reclamos de los trabajadores venezolanos, quienes no han abandonado las calles y este año han intensificado las protestas. Desde los distintos gremios que hacen vida en el país, los trabajadores del sector público exigen un ingreso mínimo justo, además de la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Planificación (Onapre), el pago de pasivos laborales, seguridad social y buenas condiciones en las infraestructuras educativas y de salud.

Como parte de los reclamos, los trabajadores apelan al artículo 91 de la Constitución, el cual establece que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

En ese sentido, los dirigentes del sector educación Belkis Bolívar, directiva de la Federación Venezolana de Maestros, y Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, señalaron que el salario base que este sector aspira debe cubrir al menos la canasta alimentaria familiar.

Según los cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria del mes de diciembre se ubicó en 485,06 dólares. Para el economista Asdrúbal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, el incremento de salario en la Administración Pública es necesario, pero aseguró que no es posible que el Estado lo aumente al nivel que exigen los trabajadores del país.

El economista considera que el Estado tiene recursos para ajustar el salario a un nivel que alivie la situación de los trabajadores venezolanos, si bien insiste que no podrá alcanzar para satisfacer todas las necesidades de la canasta básica.

¿Es posible que un aumento de salario sea sustentable? Esto dicen los expertos

¿Qué debe hacer el Estado para pagar un salario justo?

Los economistas insisten en que un aumento de salario debe ir acompañado de reformas económicas. “Es necesario construir un plan macroeconómico que tenga como centro la reducción de la inflación. El mejor plan que le puedes dar a un trabajador, más que aumentar el sueldo, es que los precios sean estables”, dijo Oliveros en entrevista con el Circuito Éxitos, quien también consideró necesario un cambio en la legislación laboral, pues, a su juicio, no se ajusta a la realidad actual.

El economista Aaron Olmos, profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración (Iesa) y fundador de la firma Olmos Group, resaltó recientemente la necesidad de que el valor del salario se pueda mantener en el tiempo. Para ello, explicó recientemente a El Pitazo, debe ser compatible con los recursos del país para que no alimente el círculo inflacionario, es decir, que el país debe generar ingresos suficientes para poder pagar el salario en el nivel que se aumente.

“Un país no debería incrementar el salario mínimo si no tiene cómo pagar (…) no es tanto aumentarlo y tener cómo pagarlo. Es aumentarlo, tener cómo pagarlo y tener las condiciones para que ese salario no se vaya deteriorando en el tiempo”, dijo.

¿Qué dijeron gremialistas sobre el salario mínimo tras protesta nacional del #23Ene?

Un plan para combatir la inflación

El economista de la ONG Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice), Óscar Torrealba, enumeró algunos de los problemas que debe resolver el Estado venezolano para combatir la inflación y mantener así el nivel de remuneraciones de los trabajadores.

El primer punto que señaló Torrealba en una reciente entrevista con El Pitazo fue la necesidad de que se devuelva la confianza en la moneda. Asimismo, consideró imprescindible que se resuelvan los problemas fiscales que van en función del tamaño del Estado y de la recaudación. En ese sentido, señala que un punto de partida sería evaluar la conveniencia de aumentar el IVA, que, a su juicio, es uno de los tributos más regresivos porque impacta a la población más pobre.

A juicio de Torrealba, es necesaria también una reestructuración del gasto público, pues considera que si bien el tamaño del Estado se ha reducido, sigue siendo muy grande para los ingresos del país. “El gobierno venezolano debe plantearse la posibilidad de reducir el tamaño del Estado, es decir, de los ministerios y el número de empleados públicos en el país”, dijo.

El economista también sugirió rescatar la política de privatizaciones, pero desde la transparencia. “No privatizaciones herméticas y a dedo a la que solo optan empresarios cercanos al gobierno”, indicó.

Retomar la confianza del bolívar

Para rescatar la confianza en el bolívar, Torrealba insiste en la necesidad de una política económica consistente, creíble y transparente, que inicie por desistir de la política de intervención cambiaria que, a su juicio, no lleva a nada.

Sobre este mecanismo que implementa el Banco Central de Venezuela (BCV) dijo que la consecuencia es un tipo de cambio apreciado, sobre el que la misma política monetaria ejerce presión al alza. Además resaltó que durante el 2022 esta política se fue ahogando y la consecuencia es que el tipo de cambio se sincere y esto, a su vez, se refleje en los precios.

Generar políticas económicas amplias y transparentes de apertura económica creíble, es otro de los planteamientos de Torrealba. Esto incluye el rescate de las instituciones, respeto a derechos de propiedad para atraer inversiones extranjeras, eliminación de “leyes perversas” de controles de precios, expropiaciones y confiscaciones, y de los controles en torno a la producción y distribución de alimentos y de las áreas estratégicas.

Finalmente, el economista de Cedice resalta la importancia de acabar con la informalidad, y para ello es necesario eliminar las trabas que existen en el proceso de creación de una empresa.

Kemberlyn TaleroVista_1

